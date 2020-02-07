В Кабардино-Балкарии объяснили рост стоимости масок

НАЛЬЧИК, 7 фев - РИА Новости. Рост стоимости медицинских масок в Рост стоимости медицинских масок в Кабардино-Балкарии связан с завышением закупочных цен поставщиками из соседнего региона, сообщает региональный минздрав.

В пятницу Федеральная антимонопольная служба России заявила, что зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, в том числе существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где маски подорожали в 15 раз.

В минздраве Кабардино-Балкарии прошло совещание, участники которого обсудили ситуацию с ценами на медицинские маски.

"Руководитель УФАС РФ по КБР Казбек Пшиншев сообщил, что сейчас цены на маски в республике варьируются от 2 до 20 рублей, резкий скачок связан с завышенными ценами оптовиков. Как пояснили представители аптек, единственный поставщик медицинских масок расположен в Ставрополе, он и диктует цены региональным аптекам. Также дефицит возникает из-за перебоев поставок медицинских масок на территорию страны от производителя", - говорится в сообщении.

Вице-премьер правительства КБР Марат Хубиев заметил, что в условиях угрозы распространения коронавируса недопустимо искусственное завышение цен на индивидуальные средства защиты. "Он призвал руководителей аптечных организаций проявить понимание и действовать в интересах населения республики, не допуская ни дефицита защитных средств, ни искусственного повышения цен на них", - отмечает минздрав.