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В Кабардино-Балкарии объяснили рост стоимости масок
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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии объяснили рост стоимости масок

15:41 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НАЛЬЧИК, 7 фев - РИА Новости. Рост стоимости медицинских масок в Кабардино-Балкарии связан с завышением закупочных цен поставщиками из соседнего региона, сообщает региональный минздрав.
В пятницу Федеральная антимонопольная служба России заявила, что зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, в том числе существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где маски подорожали в 15 раз.
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В минздраве Кабардино-Балкарии прошло совещание, участники которого обсудили ситуацию с ценами на медицинские маски.
"Руководитель УФАС РФ по КБР Казбек Пшиншев сообщил, что сейчас цены на маски в республике варьируются от 2 до 20 рублей, резкий скачок связан с завышенными ценами оптовиков. Как пояснили представители аптек, единственный поставщик медицинских масок расположен в Ставрополе, он и диктует цены региональным аптекам. Также дефицит возникает из-за перебоев поставок медицинских масок на территорию страны от производителя", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер правительства КБР Марат Хубиев заметил, что в условиях угрозы распространения коронавируса недопустимо искусственное завышение цен на индивидуальные средства защиты. "Он призвал руководителей аптечных организаций проявить понимание и действовать в интересах населения республики, не допуская ни дефицита защитных средств, ни искусственного повышения цен на них", - отмечает минздрав.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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