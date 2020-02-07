В Греции зафиксировали первую вспышку заболевания АЧС

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Африканская чума свиней (АЧС) появилась в Африканская чума свиней (АЧС) появилась в Греции , в стране была подтверждена первая вспышка этого заболевания, говорится в сообщении Россельхознадзора

"Главное управление ветеринарии министерства сельского развития и продовольствия Греческой Республики сообщило, что 5 февраля 2020 года в стране подтверждена первая вспышка африканской чумы свиней", - говорится в сообщении. Вирус был выявлен в образцах, отобранных от свиньи в личном подсобном хозяйстве в селе Никоклея (область Центральная Македония на севере Греции).

Россельхознадзор отмечает: согласно сообщению греческого ведомства, установлено, что в неблагополучном хозяйстве содержалось 32 свиньи. В очаге и прилегающей территории проводится комплекс мероприятий, регламентированных нормативной документацией Евросоюза. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), на которые ссылается служба, общее количество свиней в Греции составляет более 700 тысяч голов.

"Учитывая текущую эпизоотическую ситуацию, увеличение числа неблагополучных по этому заболеванию стран и расширение географии неблагополучных территорий не являются неожиданностью, а скорее подтверждают значение небольших приусадебных свиноводческих хозяйств, не имеющих надлежащего уровня биологической защиты, в распространении АЧС. Об этом своих зарубежных коллег неоднократно предупреждал Россельхознадзор", - указывает ведомство.

При этом, продолжает служба, в отсутствие специфической профилактики ветеринарным службам Греции предстоит приложить усилия для ликвидации заболевания и недопущения распространения вируса как в приграничные страны, так и в удаленные регионы страны. Так, добавляет Россельхознадзор, туристы могут распространять вирус АЧС с мясопродуктами из мяса инфицированных животных, что уже наблюдалось на примере эпизоотии в ЕС и Азии.