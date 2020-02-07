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В Тобольске эвакуировали общежитие из-за предмета, похожего на гранату
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РИА Новости

В Тобольске эвакуировали общежитие из-за предмета, похожего на гранату

15:22 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Жителей общежития в Тобольске эвакуировали из-за обнаруженного ржавого предмета, похожего на гранату, сообщили РИА Новости в УМВД по Тюменской области.
"В подвальном помещении был обнаружен ржавый предмет, похожий на гранату. Сейчас специалистами принимаются меры по ее ликвидации. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка", - сказали в ведомстве, уточнив, что жителей общежития эвакуировали.
Источник в правоохранительных органах региона заявил РИА Новости, что всего эвакуировано около 210 жителей общежития.
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ТобольскТюменская областьПроисшествия
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