В Тобольске эвакуировали общежитие из-за предмета, похожего на гранату

"В подвальном помещении был обнаружен ржавый предмет, похожий на гранату. Сейчас специалистами принимаются меры по ее ликвидации. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка", - сказали в ведомстве, уточнив, что жителей общежития эвакуировали.