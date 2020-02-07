В Тобольске эвакуировали общежитие из-за предмета, похожего на гранату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Жителей общежития в Тобольске эвакуировали из-за обнаруженного ржавого предмета, похожего на гранату, сообщили РИА Новости в УМВД по Тюменской области.
"В подвальном помещении был обнаружен ржавый предмет, похожий на гранату. Сейчас специалистами принимаются меры по ее ликвидации. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка", - сказали в ведомстве, уточнив, что жителей общежития эвакуировали.
Источник в правоохранительных органах региона заявил РИА Новости, что всего эвакуировано около 210 жителей общежития.