Руденя: власти создадут площадку для общения ученых с министерствами

Губернатор Игорь Руденя во время встречи с представителями государственных вузов Верхневолжья

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя во время встречи с представителями государственных вузов Верхневолжья

ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Власти Власти Тверской области учтут все предложения ученых при разработке региональной программы научного и инновационного развития региона, сказал губернатор области Игорь Руденя.

В пятницу, накануне Дня российской науки, глава региона встретился с представителями государственных вузов Верхневолжья – Тверского госуниверситета, сельскохозяйственной академии, медицинского и технического университетов.

Как информирует пресс-служба областного правительства, Руденя заявил о необходимости создания площадки для общения ученых тверских вузов с представителями областных министерств и ведомств, на которых предложения будут детально прорабатываться для дальнейшей практической реализации в регионе. В частности, это актуально для отрасли здравоохранения, сказал губернатор.

При этом он отметил, что в регионе уже сформировался имидж госуниверситетов, в которых готовят хороших специалистов и практиков.