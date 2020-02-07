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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-07T14:21+0300
https://ria.ru/20200207/1564399628.html
Руденя: власти создадут площадку для общения ученых с министерствами
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РИА Новости

Руденя: власти создадут площадку для общения ученых с министерствами

14:21 07.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя во время встречи с представителями государственных вузов Верхневолжья
Губернатор Игорь Руденя во время встречи с представителями государственных вузов Верхневолжья
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Власти Тверской области учтут все предложения ученых при разработке региональной программы научного и инновационного развития региона, сказал губернатор области Игорь Руденя.
В пятницу, накануне Дня российской науки, глава региона встретился с представителями государственных вузов Верхневолжья – Тверского госуниверситета, сельскохозяйственной академии, медицинского и технического университетов.
Как информирует пресс-служба областного правительства, Руденя заявил о необходимости создания площадки для общения ученых тверских вузов с представителями областных министерств и ведомств, на которых предложения будут детально прорабатываться для дальнейшей практической реализации в регионе. В частности, это актуально для отрасли здравоохранения, сказал губернатор.
При этом он отметил, что в регионе уже сформировался имидж госуниверситетов, в которых готовят хороших специалистов и практиков.
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