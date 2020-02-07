"Вот как?" — "Вот так!": Певица Натали представила альбом "Новые 80-е"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская эстрадная певица Натали (Наталья Миняева) представила в сети альбом "Новые 80-е".
"Песни были записаны с 2003 по 2007 годы! Этот сборник развлечет вас, унесет в страну романтических ритмов 80-х", — написала Натали в инстаграме.
В трек-лист вошло десять композиций на все случаи жизни: "Новогодняя ночь", "Я люблю тебя", "На секунду", "Первый луч", "Вот как", "Не уноси мое счастье", "Грустные истории", "Война и мир", "Для прощания", "Вот так".
Альбом можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
Пользователи положительно приняли новую работу исполнительницы хита "Ветер с моря дул" и "О, боже, какой мужчина!".
"Поздравляю с выходом альбома", — написала @ma_butorina.
"Ура! Назад в юность", — прокомментировал @dremin.alexey.
"Отличные песни, возвращайте их в репертуар", — присоединился к обсуждению @s.black85.