"Вот как?" — "Вот так!": Певица Натали представила альбом "Новые 80-е"

"Песни были записаны с 2003 по 2007 годы! Этот сборник развлечет вас, унесет в страну романтических ритмов 80-х", — написала Натали в инстаграме.

В трек-лист вошло десять композиций на все случаи жизни: "Новогодняя ночь", "Я люблю тебя", "На секунду", "Первый луч", "Вот как", "Не уноси мое счастье", "Грустные истории", "Война и мир", "Для прощания", "Вот так".