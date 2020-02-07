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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T13:52+0300
https://ria.ru/20200207/1564396934.html
Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156070/91/1560709182_0:15:2000:1140_1036x0_80_0_0_2c4d2b7e1269827ad84347e48bc7b640.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:52 07.02.2020
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 4, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11; Хама – 8; Идлиб – 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 4", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев проведены четыре гуманитарные акции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
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