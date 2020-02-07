Россия зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 4, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11; Хама – 8; Идлиб – 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 4", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев проведены четыре гуманитарные акции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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