В ЕР пообещали доработать законопроект о "народном" бюджете

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 фев - РИА Новости. "Единая Россия" продолжает дорабатывать законопроект об инициативном бюджетировании, чтобы он не был рамочным, а реально работал, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Партия в понедельник внесла в Госдуму законопроект об инициативном или "народном" бюджетировании. Проект позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Отмечалось, что президент РФ Владимир Путин поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями. На решение этой задачи во многом направлен законопроект "Единой России".
"Наша с вами задача до второго чтения, учитывая тот опыт и практики, которые наработали, готовить поправки, чтобы этот закон был не просто рамочный, а реально заработал. И заработал уже с ближайшего бюджетного цикла", - сказал Турчак на заседании Северо-Кавказского и Южного межрегиональных координационных советов партии "Единая Россия".
По его словам, инициативное бюджетирование себя хорошо зарекомендовало в целом ряде регионов, в том числе входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
"Сейчас настало время создать единое правовое пространство. Именно поэтому на президентском совете по местному управлению инициатива была нами поднята и поддержана президентом", - отметил Турчак.