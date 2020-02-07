В ЕР пообещали доработать законопроект о "народном" бюджете

"Наша с вами задача до второго чтения, учитывая тот опыт и практики, которые наработали, готовить поправки, чтобы этот закон был не просто рамочный, а реально заработал. И заработал уже с ближайшего бюджетного цикла", - сказал Турчак на заседании Северо-Кавказского и Южного межрегиональных координационных советов партии "Единая Россия".