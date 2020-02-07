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В ЕР пообещали доработать законопроект о "народном" бюджете
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РИА Новости

В ЕР пообещали доработать законопроект о "народном" бюджете

13:51 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 фев - РИА Новости. "Единая Россия" продолжает дорабатывать законопроект об инициативном бюджетировании, чтобы он не был рамочным, а реально работал, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Партия в понедельник внесла в Госдуму законопроект об инициативном или "народном" бюджетировании. Проект позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Отмечалось, что президент РФ Владимир Путин поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями. На решение этой задачи во многом направлен законопроект "Единой России".
"Наша с вами задача до второго чтения, учитывая тот опыт и практики, которые наработали, готовить поправки, чтобы этот закон был не просто рамочный, а реально заработал. И заработал уже с ближайшего бюджетного цикла", - сказал Турчак на заседании Северо-Кавказского и Южного межрегиональных координационных советов партии "Единая Россия".
По его словам, инициативное бюджетирование себя хорошо зарекомендовало в целом ряде регионов, в том числе входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
"Сейчас настало время создать единое правовое пространство. Именно поэтому на президентском совете по местному управлению инициатива была нами поднята и поддержана президентом", - отметил Турчак.
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Госдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинЖелезноводскРоссияПолитика
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