Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T13:41+0300
https://ria.ru/20200207/1564395900.html
В Москве водителей попросили не парковаться около деревьев
https://cdn25.img.ria.ru/images/156373/29/1563732917_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64ce32f3fe6d15eaf044e5098b3b3280.jpg
РИА Новости

В Москве водителей попросили не парковаться около деревьев

13:41 07.02.2020
241
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Москвы просят владельцев автомобилей соблюдать бдительность и не парковаться около деревьев из-за сильного ветра, метели и гололедицы в Москве.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в Москве в пятницу ожидается облачная ветреная погода с небольшими осадками в виде снега, температура воздуха в столице впервые за текущую зиму днем опустится до минус 9 градусов. Метеоролог уточнил, что ветер ожидается северный, северо-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
"Будьте внимательны и по возможности не оставляйте автомобили около деревьев и слабо укрепленных конструкций", - говорится в Twitter-аккаунте Московского паркинга.
Также в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщается, что водителям во время движения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"По шкале Бофорта при ветре 12-17 метров в секунду раскачиваются стволы деревьев и рекламные щиты. В столице так будет весь день (до 21 часа). Плюс гололедица и метель, и в итоге - идеальные условия для ДТП. Сегодня как никогда нужны внимание, аккуратность, дистанция и адекватная скорость", - говорится в сообщении.
Работа снегоплавного пункта Лихоборский в Москве
31 января, 11:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вода против воды, или Как плавят снег в Москве
000001
Обсудить 1
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
Рекомендуем
Метель
В Ростовской области сняли ограничения, введенные из-за метели
Погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Здание аэропорта Норильск
Трассу до норильского аэропорта открыли для движения после ограничений
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Жителей Москвы предупредили о метели и снежных заносах
Вид на Московский Кремль
В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления
Трасса М-4 Дон
На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта
Набережная в Сочи зимой
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Ветер в Москве
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Вид из окна самолета во время полета
Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи
Ветер в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
Сбившему детей в Нижнем Новгороде сыну генерала продлили арест
Смартфон iPhone 7
Во Франции оштрафовали Apple за замедление работы старых iPhone
Снегопад
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь зимы
Сотрудники ГИБДД Москвы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 7 февраля 2020
В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния