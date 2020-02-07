В Москве водителей попросили не парковаться около деревьев

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в Москве в пятницу ожидается облачная ветреная погода с небольшими осадками в виде снега, температура воздуха в столице впервые за текущую зиму днем опустится до минус 9 градусов. Метеоролог уточнил, что ветер ожидается северный, северо-западный с порывами 5-10 метров в секунду.

"Будьте внимательны и по возможности не оставляйте автомобили около деревьев и слабо укрепленных конструкций", - говорится в Twitter-аккаунте Московского паркинга.

"По шкале Бофорта при ветре 12-17 метров в секунду раскачиваются стволы деревьев и рекламные щиты. В столице так будет весь день (до 21 часа). Плюс гололедица и метель, и в итоге - идеальные условия для ДТП. Сегодня как никогда нужны внимание, аккуратность, дистанция и адекватная скорость", - говорится в сообщении.