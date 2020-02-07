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Суд перенес рассмотрение жалобы на арест экс-главы МВД Коми
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РИА Новости

Суд перенес рассмотрение жалобы на арест экс-главы МВД Коми

13:23 07.02.2020
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© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
Виктор Половников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Верховный суд Коми перенес дату заседания по рассмотрению жалобы адвоката экс-главы МВД Коми Виктора Половникова, который был арестован на один месяц городским судом по обвинению во взятке, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
"Апелляционное рассмотрение материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктору Половникову отложено на 12.02.2020 с 9 часов", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что перенос даты связан с неявкой адвокатов Половникова по уважительным причинам.
Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца главу МВД по республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятке в особо крупном размере. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Уголовное дело в отношении Половникова Следственный комитет возбудил в январе: ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей. Сейчас генерал находится в СИЗО.
Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.
6 февраля президент России Владимир Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС, в том числе и обвиняемого во взятке министра внутренних дел Коми Виктора Половникова.
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