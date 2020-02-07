Суд перенес рассмотрение жалобы на арест экс-главы МВД Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Коми перенес дату заседания по рассмотрению жалобы адвоката экс-главы МВД Коми Виктора Половникова, который был арестован на один месяц городским судом по обвинению во взятке, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.

"Апелляционное рассмотрение материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктору Половникову отложено на 12.02.2020 с 9 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перенос даты связан с неявкой адвокатов Половникова по уважительным причинам.

Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца главу МВД по республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятке в особо крупном размере. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело в отношении Половникова Следственный комитет возбудил в январе: ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей. Сейчас генерал находится в СИЗО.

Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.