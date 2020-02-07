Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T13:11+0300
https://ria.ru/20200207/1564393791.html
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
https://cdn21.img.ria.ru/images/155666/11/1556661165_183:566:2817:2048_1036x0_80_0_0_bb9cc7ccb65318db4c3253347bdaa5c7.jpg
РИА Новости

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

13:11 07.02.2020
13820
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи, главы государств планируют обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе интеграционные процессы.
Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
3 февраля, 13:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе сократился на 73,7%
Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что "некий момент истины наступил", "мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать".
Встреча Путина и Лукашенко будет проходить на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся "скандал", о чем поспешил сообщить. В Кремле же, комментируя по просьбе журналистов визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
27 января, 09:44Союзное государство
Сенатор: Союзное государство России и Белоруссии стало основой ЕАЭС
Также Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.
Помимо этого не решен окончательно вопрос об условиях поставки российского газа. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
23 января, 11:12Союзное государство
В Совфеде оценили степень интеграции России и Белоруссии
111210232
Обсудить 3
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Путин как всегда проявил приличия к Лукашенко. Принял этого интригана поговорить. А мог бы его еще пошланговать)))
7 февраля, 13:23
Руслан Якубик
1110018
Республика Беларусь в составе России больше никаких условий не должно быть. А так пусть морской путь совками копают что американские танкеры поставляли им нефть.
7 февраля, 13:35
pp0p76
7000010
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы
Флаги стран-участников БРИКС
Новый банк развития БРИКС инвестирует в РФ еще два миллиарда долларов
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
Си Цзиньпин обсудил с Трампом влияние коронавируса на экономику КНР
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
Песков рассказал, как проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Россия и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния