Уровень воды в Ярославле приближается к опасной отметке, заявили в МЧС

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Уровень воды из-за вышедшей из берегов Волги в Уровень воды из-за вышедшей из берегов Волги в Ярославле приближается к опасной отметке, несмотря на принимаемые меры, сообщило ГУ МЧС по региону в пятницу.

По данным властей и спасателей, в конце января оказались подтопленными прибрежные территории в Рыбинском, Тутаевском, Ярославском и Некрасовском районах, в Ярославле и Рыбинске. В основном это касалось дачных товариществ, в Ярославле и Рыбинске частично затопило волжские набережные. Одна из причин произошедшего – теплая зима. При этом, поясняет ГУ МЧС по региону, из-за внезапно ударивших после плюсовых температур морозов на Волге возникли ледовые заторы, ставшие еще одной причиной разлива воды. В четверг сообщалось о том, что Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведут на особый режим, чтобы остановить подъем воды в Волге.

"По данным Ярославского ЦГМС … сохраняется угроза достижения уровня воды до опасных отметок", - говорится в сообщении.

Несмотря на изменение режима работы гидроузлов, в Ярославле за минувшие сутки вода поднялась на 76 сантиметров, в Рыбинске и Тутаеве уровень воды немного снизился.

"По состоянию на 08.00 пятницы остаются подтопленными 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также 1 участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и 1 участок волжской набережной", - информирует ведомство.

Уточняется, что новые подтопления были выявлены в четверг – вода подтопила территории у двух жилых домов поселка Волга Ярославского района, в которых проживают семь человек, включая троих детей.

Сообщается, что на случай ухудшения гидрологической обстановки в регионе готовы 67 пунктов временного размещения общей вместимостью 51,6 тысячи человек.