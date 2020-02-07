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Уровень воды в Ярославле приближается к опасной отметке, заявили в МЧС
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РИА Новости

Уровень воды в Ярославле приближается к опасной отметке, заявили в МЧС

13:07 07.02.2020
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© Фото : public domainОктябрьский мост в городе Ярославль
Октябрьский мост в городе Ярославль
© Фото : public domain
Октябрьский мост в городе Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Уровень воды из-за вышедшей из берегов Волги в Ярославле приближается к опасной отметке, несмотря на принимаемые меры, сообщило ГУ МЧС по региону в пятницу.
По данным властей и спасателей, в конце января оказались подтопленными прибрежные территории в Рыбинском, Тутаевском, Ярославском и Некрасовском районах, в Ярославле и Рыбинске. В основном это касалось дачных товариществ, в Ярославле и Рыбинске частично затопило волжские набережные. Одна из причин произошедшего – теплая зима. При этом, поясняет ГУ МЧС по региону, из-за внезапно ударивших после плюсовых температур морозов на Волге возникли ледовые заторы, ставшие еще одной причиной разлива воды. В четверг сообщалось о том, что Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведут на особый режим, чтобы остановить подъем воды в Волге.
"По данным Ярославского ЦГМС … сохраняется угроза достижения уровня воды до опасных отметок", - говорится в сообщении.
Несмотря на изменение режима работы гидроузлов, в Ярославле за минувшие сутки вода поднялась на 76 сантиметров, в Рыбинске и Тутаеве уровень воды немного снизился.
"По состоянию на 08.00 пятницы остаются подтопленными 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также 1 участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и 1 участок волжской набережной", - информирует ведомство.
Уточняется, что новые подтопления были выявлены в четверг – вода подтопила территории у двух жилых домов поселка Волга Ярославского района, в которых проживают семь человек, включая троих детей.
Сообщается, что на случай ухудшения гидрологической обстановки в регионе готовы 67 пунктов временного размещения общей вместимостью 51,6 тысячи человек.
"Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области к реагированию на чрезвычайные ситуации готовы", - говорится в сообщении.
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МЧС РФТутаевЯрославская областьРыбинскПроисшествия
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