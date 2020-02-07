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В Ростовской области сняли ограничения, введенные из-за метели
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РИА Новости

В Ростовской области сняли ограничения, введенные из-за метели

12:59 07.02.2020
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© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМетель
Метель
© Sputnik / Абзал Калиев
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Метель. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Все ограничения, введенные в четверг на участках трасс в Ростовской области из-за непогоды, сняты, сообщил журналистам представитель регионального управления ГИБДД.
В четверг на Ростовскую область обрушился мощный циклон, который принес обильный снегопад, ветер и метель. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Движение для пассажирского транспорта было ограничено на участках трех трасс, включая М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки.
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Ограничения на трассе М-4 "Дон" были сняты к вечеру того же дня, при этом в пятницу они сохранялись на автодороге Ростов – Новошахтинск с 7-го по 55-й километр, а также на автодороге Самбек - Снежное - до границы Украины с 34-го по 75-й километр.
"Все ограничения на трассах сняты", - сказал представитель ведомства.
В четверг непогода также нарушила работу ростовского аэропорта. Без света в области остались почти 14 тысяч жителей. В настоящее время электроснабжение восстановлено.
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