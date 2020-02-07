Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа, 7 февраля в Москве ожидается ветер порывами 12-17 метров в секунду, слабая метель. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет

Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет

Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоит укрываться под деревьями.

Кроме того, гражданам не стоит парковать машины возле деревьев. При этом во время езды спасатели рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких перестроений и обгонов.