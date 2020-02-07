Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T12:46+0300
https://ria.ru/20200207/1564391937.html
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
https://cdn23.img.ria.ru/images/155101/27/1551012706_0:172:3072:1900_1036x0_80_0_0_905caf40e0d7104176bb959a60dd0918.jpg
РИА Новости

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

12:46 07.02.2020
160
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВетер в Москве
Ветер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья о том, что в ближайший час с сохранением до вечера пятницы ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, слабая метель и гололедица на дорогах, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа, 7 февраля в Москве ожидается ветер порывами 12-17 метров в секунду, слабая метель. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Пречистенская набережная в Москве
Вчера, 10:59
Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет
Аналогичное предупреждение опубликовано также на сайте областного главка МЧС.
Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоит укрываться под деревьями.
Кроме того, гражданам не стоит парковать машины возле деревьев. При этом во время езды спасатели рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких перестроений и обгонов.
Снегопад
5 февраля, 15:22
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
020001
Обсудить 1
РосгидрометМЧС РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Метель
В Ростовской области сняли ограничения, введенные из-за метели
Снег в Москве
В Москве водителей попросили не парковаться около деревьев
Пожарный
Москвич из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь
Сотрудники ГИБДД Москвы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 7 февраля 2020
В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП
Здание аэропорта Норильск
Трассу до норильского аэропорта открыли для движения после ограничений
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Жителей Москвы предупредили о метели и снежных заносах
Ветер в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Трасса М-4 Дон
На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Тосно полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал обвинение Эспера в адрес России и Китая
Автомобиль такси на улице Москвы
В Москве количество аварий с такси увеличилось на 80%
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве один человек пострадал в ДТП с эвакуатором на МКАД
Снегопад
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Вид на Московский Кремль
В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
Лента новостейМолния