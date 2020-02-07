Прокурор Красноярского края уходит в отставку, сообщил источник

"Стало известно что он (Савчин - ред.) уходит в отставку. По срокам пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2019 года суд Норильска арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки. Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Савчин родился в 1967 году. Занимал должности следователя, помощника и заместителя прокурора района, начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области. С 2005 по 2008 годы был заместителем прокурора Свердловской области. После в течение четырех лет возглавлял прокуратуру Чеченской республики. С октября 2012 года назначен на должность прокурора Красноярского края.