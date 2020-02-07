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2020-02-07T12:48+0300
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Прокурор Красноярского края уходит в отставку, сообщил источник
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РИА Новости

Прокурор Красноярского края уходит в отставку, сообщил источник

12:44 07.02.2020 (обновлено: 12:48 07.02.2020)
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© Фото : Прокуратура Красноярского краяПрокурор Красноярского края Михаил Савчин
Прокурор Красноярского края Михаил Савчин
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Прокурор Красноярского края Михаил Савчин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, уходит в отставку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Стало известно что он (Савчин - ред.) уходит в отставку. По срокам пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
В краевой прокуратуре информацию об отставке не комментируют.
Некоторые СМИ связывают отставку Савчина со скандалом вокруг прокурора Норильска и сменой генпрокурора РФ.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2019 года суд Норильска арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки. Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Савчин родился в 1967 году. Занимал должности следователя, помощника и заместителя прокурора района, начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области. С 2005 по 2008 годы был заместителем прокурора Свердловской области. После в течение четырех лет возглавлял прокуратуру Чеченской республики. С октября 2012 года назначен на должность прокурора Красноярского края.
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Красноярский крайСвердловская областьНорильскПроисшествия
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