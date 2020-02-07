Бальбек прокомментировал обвинение Эспера в адрес России и Китая

"Уже стало традиционным, что США выискивают каждую соринку в странах-соперниках, упорно игнорируя бревна в своих глазах. Действия России и Китая - лишь естественное желание независимых государств не подставлять свою шею под американский топор", - сказал Бальбек РИА Новости, комментируя речь Эспера в Университете имени Джона Хопкинса.

"США присвоили себе роль международного жандарма и абсолютно предвзятого арбитра - это факт. И то, что сегодня некоторые страны не желают с этим мириться, создают свою линию обороны, развивают экономику, не хотят зависеть от капризов Вашингтона - это тоже факт. А так как Россия и Китай не просто огромны по территориям, но и способны защищаться, в том числе ядерным оружием, наказать их с помощью военной силы не получится. Вот и остается главе Пентагона лить крокодиловые слезы и сетовать, что все меняется в этом мире", - отметил он.