Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T14:07+0300
https://ria.ru/20200207/1564391002.html
Иван Солтановский: особой активности "Балтик +" в ПАСЕ не заметил
https://cdn22.img.ria.ru/images/151284/44/1512844466_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_08af01c24bdadfde141dbed94f32c391.jpg
РИА Новости

Иван Солтановский: особой активности "Балтик +" в ПАСЕ не заметил

14:00 07.02.2020 (обновлено: 14:07 07.02.2020)
631
© Фото : МИД РФПостоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
© Фото : МИД РФ
Предложенная в середине января президентом России Владимиром Путиным инициатива о внесении поправок в российскую конституцию получила достаточно быструю реакцию Совета Европы. Так, экспертный орган Совета – Венецианская комиссия — практически сразу же заявила о готовности проанализировать проект поправок в основной документ страны. Чего ждать от заключения комиссии, как в уставном органе Совета Европы – Комитете министров — восприняли предложения, озвученные в российской столице, а также опасна ли для России группа "Балтик +" в ПАСЕ, рассказал РИА Новости накануне Дня дипломатического работника постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
— Когда можно ожидать визита докладчиков по мониторингу обязательств России перед Советом Европы? Назывались февраль-март, есть ли какая-то конкретная дата, если да, то с кем намерены встретиться докладчики, какие города посетить? Когда можно ожидать доклада по выполнению Москвой своих обязательств?
— Хотел бы уточнить, что речь идет не о докладчиках Совета Европы, а о докладчиках ПАСЕ. Дату докладчикам предстоит согласовать с Федеральным собранием, так же как и свою программу. Естественно, представители ПАСЕ посетят Совет Федерации и Государственную думу. Конечно, их пожелания по встречам в госорганах и по поездкам в регионы будут выслушаны. Мы исходим из объективного отражения в докладе результатов поездки в нашу страну.
— Венецианская комиссия Совета Европы намерена на своем мартовском заседании обнародовать мнение по предложенным президентом России поправкам в Конституцию РФ. Насколько значимо для российской стороны мнение экспертов Совета Европы, если ранее в российской делегации в Ассамблее назвали это "недопустимой попыткой вмешательства во внутренние дела России"?
— Хотелось бы напомнить процедуру принятия поправок к Конституции Российской Федерации, которая предусматривает их принятие Государственной думой, Советом Федерации, подписание президентом и одобрение на всенародном голосовании. Я полагаю, что мнение о заключении Венецианской комиссии выразит Федеральное собрание.
Мария Пейчинович-Бурич
29 января, 19:37
Венецианскую комиссию попросят оценить поправки в Конституцию России
Еще я вижу проблему в том, что текст, который собирается анализировать Венецианская комиссия, с высокой вероятностью изменится. Насколько, в принципе, будут применимы ее выводы к окончательной версии поправок к конституции, большой вопрос, на который у меня, например, нет ответа.
— Обсуждалось ли в рамках Комитета министров Совет Европы (КМСЕ) предложение президента России по поправкам в Конституцию РФ, особенно предложение о приоритете решений Конституционного Суда РФ над решениями международных судов?
— Да, этот вопрос поднимался. Поскольку заседания КМСЕ имеют закрытый характер, я не в праве вдаваться в подробности. В то же время я обращал внимание коллег из других стран, что текст поправок находится в разработке и наверняка еще будет меняться.
О приоритете решений Конституционного суда над решениями международных судов речь не идет. Речь идет о том, что решения международных судов, включающие в себя трактовки, я подчеркиваю, трактовки международных договоров, подписанных Российской Федерацией, не должны противоречить конституции. Это уже почти пять лет зафиксировано в Федеральном законе от 14 декабря 2015 года N 7-ФКЗ. Так что ничего нового это предложение по поправке к конституции не содержит.
Что же касается приоритета международного права над национальным или национального над международным, то хотел бы указать на два обстоятельства. Во-первых, никто не собирается менять статьи 15, 17 и 46 конституции. Во-вторых, для того чтобы обрести законную силу на территории Российской Федерации, международные договоры проходят процедуру ратификации: Федеральным собранием принимается, а президентом подписывается соответствующий федеральный закон. Соответственно, они становятся неотъемлемой частью нашей правовой системы. Нормы международных договоров не имеют прямого действия в России, как и в большинстве других стран мира.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
3 февраля, 14:11
Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
— Российская сторона приняла приглашение участвовать в министерском заседании КМСЕ 15 мая этого года?
— Такое приглашение странам-членам Совета Европы пока не рассылалось.
— В рамках январской сессии был избран новый глава ПАСЕ. Что российской стороне ждать от него?
— Прежде всего то, что на этом посту он будет находиться два года. Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать самому председателю ПАСЕ. Со своей стороны, мы готовы к конструктивному сотрудничеству с ним, намерены поддерживать его работу по гарантированию равноправия всех делегаций в Совете Европы, формированию единого гуманитарного и правового пространства в большой Европе от Владивостока до Лиссабона. Рассчитываем на его готовность сотрудничать с Федеральным собранием.
— В рамках той же сессии достаточно активно показала себя, так называемая группа Балтии. Можно ли в ближайшем будущем ожидать расширения основных политических групп ПАСЕ?
— Если честно, я особой активности этой группы не заметил. Представители властей прибалтийских стран вместе с делегатами Киева вели свою традиционную русофобскую политику. Не следует считать, что этот их курс на площадке ПАСЕ сформировался только в результате создания "Балтик +". Не думаю, что украинские и прибалтийские депутаты докатятся до создания отдельной политической группы, единственным пунктом программы которой станет оголтелая русофобия, что даже для ПАСЕ выглядело бы комично до абсурдности. Хотя, возможно, я их переоцениваю.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
30 января, 08:00
"Осуждать за намерения — странно". Москва отстояла полномочия в ПАСЕ
— Иван Дмитриевич, как вы отмечаете День дипломата, появились ли у вас какие-то традиции празднования?
— Все зависит от объема работы в конкретный день. Конечно, в течение рабочего дня я всегда нахожу время поздравить коллег. Праздник уже успел обзавестись своими традициями. На День дипломата по всем посольствам, постпредствам, генконсульствам рассылается поздравление министра Сергея Викторовича Лаврова. Я его зачитываю коллективу. Хорошо, когда удается собраться вечером коллективом на бокал шампанского. Многие из моих сотрудников знают друг друга по предыдущим командировкам или по работе в центральном аппарате. Вспоминаем забавные истории из прошлого, первый бокал традиционно поднимаем за удачу. Без нее в нашей работе никак.
Существует и официальный аспект празднования Дня дипломата: в постпредстве мы проводим прием, на который приглашаем представителей страсбургского дипкорпуса и сотрудников секретариата Совета Европы. Я и мои коллеги таким образом можем обсудить имеющиеся вопросы в относительно неформальной обстановке. Нередко удается выработать компромиссные решения тех или иных проблем.
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
31 января, 12:12Акценты
ПАСЕяли, да не взошло. Европейцы не поддержали "Балтик +"Крепкие и добротные инициативы прибалтийских политиков, хоть и опирались на могучие плечи партнеров, но разбились о практичных и скучных европейцев. Те не поддержали свежую идею ограничить права российской делегации в ПАСЕ.
400001
Обсудить 0
Иван СолтановскийИнтервью - АвторыВ мире
Рекомендуем
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции Жизнь и разум во Вселенной Совета по астрономии РАН Александр Панов
Александр Панов: если во Вселенной тихо, не значит, что там никого нет
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Алексей Ерхов: системой "все включено" в Турции не надо злоупотреблять
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Джибути и Сомали Михаил Голованов
Михаил Голованов: Джибути и Сомали ждут российских инвесторов
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Посол России в Венгрии Владимир Сергеев
Владимир Сергеев: венгерский космонавт отправится на МКС в 2024 году
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В СФ предложили обязать губернаторов закупать отечественную продукцию
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Сергей Гармонин: антироссийские статьи говорят о росте влияния России
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Леван Джагарян: Путин предложил средства ПВО России, выбор за Ираном
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев
"Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме
Знак такси на автомобиле
СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
Лента новостейМолния