Иван Солтановский: особой активности "Балтик +" в ПАСЕ не заметил

Предложенная в середине января президентом России Владимиром Путиным инициатива о внесении поправок в российскую конституцию получила достаточно быструю реакцию Совета Европы. Так, экспертный орган Совета – Венецианская комиссия — практически сразу же заявила о готовности проанализировать проект поправок в основной документ страны. Чего ждать от заключения комиссии, как в уставном органе Совета Европы – Комитете министров — восприняли предложения, озвученные в российской столице, а также опасна ли для России группа "Балтик +" в ПАСЕ, рассказал РИА Новости накануне Дня дипломатического работника постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский

— Когда можно ожидать визита докладчиков по мониторингу обязательств России перед Советом Европы? Назывались февраль-март, есть ли какая-то конкретная дата, если да, то с кем намерены встретиться докладчики, какие города посетить? Когда можно ожидать доклада по выполнению Москвой своих обязательств?

— Хотел бы уточнить, что речь идет не о докладчиках Совета Европы, а о докладчиках ПАСЕ. Дату докладчикам предстоит согласовать с Федеральным собранием, так же как и свою программу. Естественно, представители ПАСЕ посетят Совет Федерации и Государственную думу. Конечно, их пожелания по встречам в госорганах и по поездкам в регионы будут выслушаны. Мы исходим из объективного отражения в докладе результатов поездки в нашу страну.

— Венецианская комиссия Совета Европы намерена на своем мартовском заседании обнародовать мнение по предложенным президентом России поправкам в Конституцию РФ. Насколько значимо для российской стороны мнение экспертов Совета Европы, если ранее в российской делегации в Ассамблее назвали это "недопустимой попыткой вмешательства во внутренние дела России"?

— Хотелось бы напомнить процедуру принятия поправок к Конституции Российской Федерации, которая предусматривает их принятие Государственной думой, Советом Федерации, подписание президентом и одобрение на всенародном голосовании. Я полагаю, что мнение о заключении Венецианской комиссии выразит Федеральное собрание.

Еще я вижу проблему в том, что текст, который собирается анализировать Венецианская комиссия, с высокой вероятностью изменится. Насколько, в принципе, будут применимы ее выводы к окончательной версии поправок к конституции, большой вопрос, на который у меня, например, нет ответа.

— Обсуждалось ли в рамках Комитета министров Совет Европы (КМСЕ) предложение президента России по поправкам в Конституцию РФ, особенно предложение о приоритете решений Конституционного Суда РФ над решениями международных судов?

— Да, этот вопрос поднимался. Поскольку заседания КМСЕ имеют закрытый характер, я не в праве вдаваться в подробности. В то же время я обращал внимание коллег из других стран, что текст поправок находится в разработке и наверняка еще будет меняться.

О приоритете решений Конституционного суда над решениями международных судов речь не идет. Речь идет о том, что решения международных судов, включающие в себя трактовки, я подчеркиваю, трактовки международных договоров, подписанных Российской Федерацией, не должны противоречить конституции. Это уже почти пять лет зафиксировано в Федеральном законе от 14 декабря 2015 года N 7-ФКЗ. Так что ничего нового это предложение по поправке к конституции не содержит.

Что же касается приоритета международного права над национальным или национального над международным, то хотел бы указать на два обстоятельства. Во-первых, никто не собирается менять статьи 15, 17 и 46 конституции. Во-вторых, для того чтобы обрести законную силу на территории Российской Федерации, международные договоры проходят процедуру ратификации: Федеральным собранием принимается, а президентом подписывается соответствующий федеральный закон. Соответственно, они становятся неотъемлемой частью нашей правовой системы. Нормы международных договоров не имеют прямого действия в России, как и в большинстве других стран мира.

— Российская сторона приняла приглашение участвовать в министерском заседании КМСЕ 15 мая этого года?

— Такое приглашение странам-членам Совета Европы пока не рассылалось.

— В рамках январской сессии был избран новый глава ПАСЕ. Что российской стороне ждать от него?

— Прежде всего то, что на этом посту он будет находиться два года. Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать самому председателю ПАСЕ. Со своей стороны, мы готовы к конструктивному сотрудничеству с ним, намерены поддерживать его работу по гарантированию равноправия всех делегаций в Совете Европы, формированию единого гуманитарного и правового пространства в большой Европе от Владивостока до Лиссабона. Рассчитываем на его готовность сотрудничать с Федеральным собранием.

— В рамках той же сессии достаточно активно показала себя, так называемая группа Балтии. Можно ли в ближайшем будущем ожидать расширения основных политических групп ПАСЕ?

— Если честно, я особой активности этой группы не заметил. Представители властей прибалтийских стран вместе с делегатами Киева вели свою традиционную русофобскую политику. Не следует считать, что этот их курс на площадке ПАСЕ сформировался только в результате создания "Балтик +". Не думаю, что украинские и прибалтийские депутаты докатятся до создания отдельной политической группы, единственным пунктом программы которой станет оголтелая русофобия, что даже для ПАСЕ выглядело бы комично до абсурдности. Хотя, возможно, я их переоцениваю.

— Иван Дмитриевич, как вы отмечаете День дипломата, появились ли у вас какие-то традиции празднования?

— Все зависит от объема работы в конкретный день. Конечно, в течение рабочего дня я всегда нахожу время поздравить коллег. Праздник уже успел обзавестись своими традициями. На День дипломата по всем посольствам, постпредствам, генконсульствам рассылается поздравление министра Сергея Викторовича Лаврова. Я его зачитываю коллективу. Хорошо, когда удается собраться вечером коллективом на бокал шампанского. Многие из моих сотрудников знают друг друга по предыдущим командировкам или по работе в центральном аппарате. Вспоминаем забавные истории из прошлого, первый бокал традиционно поднимаем за удачу. Без нее в нашей работе никак.