Пресс-конференция ректора Дипакадемии МИД России Александра Яковенко

15

10 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция ректора Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра ЯКОВЕНКО, посвященная развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы академии.