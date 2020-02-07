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Пресс-конференция ректора Дипакадемии МИД России Александра Яковенко
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РИА Новости

Пресс-конференция ректора Дипакадемии МИД России Александра Яковенко

12:23 07.02.2020
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10 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция ректора Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра ЯКОВЕНКО, посвященная развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы академии.
Как проходит подготовка кадров для системы МИД России? Как развивается цифровая дипломатия в нашей стране и в мире? Какие программы реализуются в сфере международного сотрудничества? Каковы новые программы дистанционного обучения? Какие проекты академии направлены на популяризацию русского языка, истории и культуры среди иностранных студентов?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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