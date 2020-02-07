Не верю! Блеф Лукашенко, нашествие волков, искусственный вирус

Правда ли, что Трамп передал Лукашенко письмо, где предлагает Белоруссии за 3 года вступить в ЕС, НАТО и ВТО и кредит на $25 млрд? Возможно ли, что коронавирус выведен искусственно? Мем с Киану Ривзом в украинском учебнике истории – случайная ошибка или задумка автора? Разбираемся вместе с руководителем русской ленты РИА Новости Еленой Глушаковой.

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:10 Новая "Речь Посполитая", вступление в ЕС и НАТО и 25 млрд: было ли письмо Трампа Лукашенко

05:30 Сближение Лукашенко с США и замена российской нефти. Блеф, шантаж, или всё серьёзно?

09:52 Как фотожаба с Киану Ривзом оказалась в украинском учебнике по истории

13:00 Коронавирус: последствия фейков. Как развалилась версия о его искусственном происхождении

17:13 "В регион мигрирует голодная стая волков". Кто на самом деле на видеозаписи, которую пересылают в мессенджерах

20:15 Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Часто ли обвинения в насилии - правда, когда речь об известных людях

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