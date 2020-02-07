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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-02-07T15:00+0300
https://ria.ru/20200207/1564388630.html
Не верю! Блеф Лукашенко, нашествие волков, искусственный вирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388559_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_29fe74ef4c348bf90d1af5fc24a26302.jpg
РИА Новости

Не верю! Блеф Лукашенко, нашествие волков, искусственный вирус

13:00 07.02.2020 (обновлено: 15:00 07.02.2020)
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Не верю!
Не верю! Блеф Лукашенко, нашествие волков, искусственный вирус
Вчера, 13:00
Правда ли, что Трамп передал Лукашенко письмо, где предлагает Белоруссии за 3 года вступить в ЕС, НАТО и ВТО и кредит на $25 млрд? Возможно ли, что коронавирус выведен искусственно? Мем с Киану Ривзом в украинском учебнике истории – случайная ошибка или задумка автора? Разбираемся вместе с руководителем русской ленты РИА Новости Еленой Глушаковой.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:10 Новая "Речь Посполитая", вступление в ЕС и НАТО и 25 млрд: было ли письмо Трампа Лукашенко
05:30 Сближение Лукашенко с США и замена российской нефти. Блеф, шантаж, или всё серьёзно?
09:52 Как фотожаба с Киану Ривзом оказалась в украинском учебнике по истории
13:00 Коронавирус: последствия фейков. Как развалилась версия о его искусственном происхождении
17:13 "В регион мигрирует голодная стая волков". Кто на самом деле на видеозаписи, которую пересылают в мессенджерах
20:15 Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Часто ли обвинения в насилии - правда, когда речь об известных людях
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