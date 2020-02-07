РПЦ: "Новый мир" не будут выселять из бывших помещений монастыря

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Помещения бывшего доходного дома Страстного монастыря в центре Москвы, переданные по решению суда в собственность Русской православной церкви, сможет и далее продолжать использовать фонд (журнал) "Новый мир", сообщило Правовое управление Московской патриархии (МП).

По информации управления, 4 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) МП о передаче в его собственность нежилых помещений площадью 930,9 квадратных метра в здании бывшего доходного дома Страстного женского монастыря по адресу: Малый Путинковский переулок, дом 1/2, строение 1, находящихся в федеральной собственности (259,3 квадратных метров) и в собственности города (671,6 квадратных метров).

Площади, находящиеся в собственности Москвы, заняты Региональным общественным фондом поддержки и развития отечественной литературы "Новый мир", который использует их на основании договора безвозмездного пользования. Эти помещения представляют собой часть здания с отдельным входом, их занимает редакция журнала "Новый мир", уточнили в патриархии.

"Церковь, согласно Гражданскому кодексу, будет продолжать нести обременение, которое сейчас есть, а именно - договор безвозмездного пользования. По крайней мере, столько, сколько будет действовать договор, поскольку договор срочный, а не бессрочный", - говорится в комментарии Правового управления МП.

Остальная часть доходного дома (2986,9 квадратных метров) приватизирована в частную собственность и поэтому не подлежит передаче Церкви. Возвращение РПЦ зданий бывших храмов и ряда других объектов осуществляется на основе принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

"Доходный дом Страстного монастыря был построен в 1912 году на земельном участке, принадлежащем монастырю, за счет средств монастыря, находился в собственности монастыря и в нем имелись квартиры, сдаваемые монастырем в найм для получения дохода в целях обеспечения монашеской жизнедеятельности", - сообщили в патриархии.

Отмечается, что суд поддержал позицию Правового управления МП о том, что объекты недвижимости, построенные для осуществления или обеспечения монашеской жизнедеятельности, относятся к имуществу религиозного назначения и поэтому должны быть возвращены Церкви.

В 1937 году Страстной монастырь был полностью уничтожен, все его здания были снесены трестом "Мосразбор", за исключением сохранившегося доходного дома. В Правовом управлении РПЦ добавили, что эти помещения Церковь намерена использовать и "в мемориальных целях, для возрождения исторической памяти об уничтоженной обители".