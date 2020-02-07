Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-07T16:17+0300
https://ria.ru/20200207/1564388122.html
РПЦ: "Новый мир" не будут выселять из бывших помещений монастыря
https://cdn25.img.ria.ru/images/24244/28/242442822_0:0:3153:1774_1036x0_80_0_0_ef181bf9a565e353a86bccde5b299915.jpg
РИА Новости

РПЦ: "Новый мир" не будут выселять из бывших помещений монастыря

12:01 07.02.2020 (обновлено: 16:17 07.02.2020)
259
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.С.Пушкину и Страстной монастырь в Москве
Памятник А.С.Пушкину и Страстной монастырь в Москве
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Помещения бывшего доходного дома Страстного монастыря в центре Москвы, переданные по решению суда в собственность Русской православной церкви, сможет и далее продолжать использовать фонд (журнал) "Новый мир", сообщило Правовое управление Московской патриархии (МП).
По информации управления, 4 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) МП о передаче в его собственность нежилых помещений площадью 930,9 квадратных метра в здании бывшего доходного дома Страстного женского монастыря по адресу: Малый Путинковский переулок, дом 1/2, строение 1, находящихся в федеральной собственности (259,3 квадратных метров) и в собственности города (671,6 квадратных метров).
Площади, находящиеся в собственности Москвы, заняты Региональным общественным фондом поддержки и развития отечественной литературы "Новый мир", который использует их на основании договора безвозмездного пользования. Эти помещения представляют собой часть здания с отдельным входом, их занимает редакция журнала "Новый мир", уточнили в патриархии.
"Церковь, согласно Гражданскому кодексу, будет продолжать нести обременение, которое сейчас есть, а именно - договор безвозмездного пользования. По крайней мере, столько, сколько будет действовать договор, поскольку договор срочный, а не бессрочный", - говорится в комментарии Правового управления МП.
Остальная часть доходного дома (2986,9 квадратных метров) приватизирована в частную собственность и поэтому не подлежит передаче Церкви. Возвращение РПЦ зданий бывших храмов и ряда других объектов осуществляется на основе принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
"Доходный дом Страстного монастыря был построен в 1912 году на земельном участке, принадлежащем монастырю, за счет средств монастыря, находился в собственности монастыря и в нем имелись квартиры, сдаваемые монастырем в найм для получения дохода в целях обеспечения монашеской жизнедеятельности", - сообщили в патриархии.
Участник крестного хода. Архивное фото
26 августа 2017, 00:45Религия и мировоззрение
В Москве по случаю 80-летия сноса Страстного монастыря пройдет крестный ход
Отмечается, что суд поддержал позицию Правового управления МП о том, что объекты недвижимости, построенные для осуществления или обеспечения монашеской жизнедеятельности, относятся к имуществу религиозного назначения и поэтому должны быть возвращены Церкви.
В 1937 году Страстной монастырь был полностью уничтожен, все его здания были снесены трестом "Мосразбор", за исключением сохранившегося доходного дома. В Правовом управлении РПЦ добавили, что эти помещения Церковь намерена использовать и "в мемориальных целях, для возрождения исторической памяти об уничтоженной обители".
В августе 1641 года из Нижегородской области в Москву была принесена чудотворная Страстная икона Божией Матери. На месте встречи иконы в 1654 году основали Страстной девичий монастырь. Свое название икона получила по причине изображения рядом с ликом Богородицы ангелов, держащих в руках орудия "страстей" (страданий) Христовых. В начале 1929 года монастырь был превращен в Центральный атеистический музей, а в 1937 году разрушен. В 2006 году появилась община Страстного монастыря, выступающая за его возрождение. На месте обители сейчас находятся памятник Пушкину, который до ее уничтожения располагался на другой стороне площади, сквер и театр "Россия" (бывший кинотеатр "Пушкинский").
Колокольня Страстного монастыря (слева). Архивное фото
26 августа 2015, 22:21Религия и мировоззрение
Крестный ход в поддержку восстановления монастыря прошел в МосквеСозданная десять лет назад община выступает за возвращение исторического облика Пушкинской площади, которое предполагает возрождение святыни.
1410020
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваПушкинНижегородская областьОбществоВахтанг Кипшидзерелигия
Рекомендуем
Сергей Ряховский
Ряховский назвал Альянс религиозных свобод политической организацией
Бюст Гомера в Лувре
Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства
Церковь Спаса на Берестове в Киеве
Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
В Греции заявили, что надеются на улучшение отношений с Россией
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса
Кадр из фильма Джокер
Названы самые популярные трейлеры к фильмам, номинированным на "Оскар"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния