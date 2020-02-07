Эксперт назвал возможную причину выхода США из договора о РСМД

"Я думаю, что частично США решили выйти из ДРСМД из-за того, что договор не включает другие страны, особенно Китай. В то время, как договор заставлял воздерживаться и контролировал ракеты средней и меньшей дальности США и России, это позволяло Китаю разрабатывать собственные подобные ракеты. Так что, если мы хотим такой договор, то он должен включать Китай, или, например, Индию. Но вы знаете, что двусторонние переговоры (России и США) были достаточно тяжелыми, а трехсторонние могут быть гораздо сложнее", - сказал он в ходе круглого стола "Внешняя политика Японии и международные отношения в Восточной Азии" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".