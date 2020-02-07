Эксперт назвал возможную причину выхода США из договора о РСМД

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией из-за отсутствия других стран в соглашении, в частности, Китая, считает президент Национального института политических исследований Японии Акихико Танака.
По его словам, заключение Москвой и Вашингтоном ДРСМД было достаточно тяжелым, но одновременно и легким, так как договор обсуждался только двумя странами.
"Я думаю, что частично США решили выйти из ДРСМД из-за того, что договор не включает другие страны, особенно Китай. В то время, как договор заставлял воздерживаться и контролировал ракеты средней и меньшей дальности США и России, это позволяло Китаю разрабатывать собственные подобные ракеты. Так что, если мы хотим такой договор, то он должен включать Китай, или, например, Индию. Но вы знаете, что двусторонние переговоры (России и США) были достаточно тяжелыми, а трехсторонние могут быть гораздо сложнее", - сказал он в ходе круглого стола "Внешняя политика Японии и международные отношения в Восточной Азии" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
При этом эксперт отметил, что в настоящий момент Япония не заинтересована в размещении американских ракет средней и меньшей дальности на своей территории.
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"Если США серьезно надавят на Японию для того, чтобы она согласилась на размещение их вооружения, то реакция японцев может быть более негативной, и это будет зависеть от типа вооружений, которые Вашингтон может разместить. Ракеты средней дальности с ядерным боезарядом для японской общественности даже не являются вопросом, который бы стоило рассматривать. Вы знаете, любое ядерное оружие встретит отрицательный ответ в Японии", - пояснил Танака.
Договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
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