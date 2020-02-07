Крашенинников рассказал о региональных инициативах по Конституции

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что у граждан в субъектах РФ есть запрос на распространении нормы по запрету иностранного гражданства для федеральных госслужащих, предложенной в законопроекте о поправке в Конституцию, и на региональные власти.
"Знаете, мы в регионы приезжали, и там граждане говорят: "Давайте в регионах тоже так сделаем (введем запрет об иностранном гражданстве для госслужащих), давайте в законодательных органах субъектов федерации и в представительных органах в мэрии". В частности, в Екатеринбурге я был, мне говорят: "Давайте и здесь так сделаем", - рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в Конституцию РФ в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Крашенинников отметил, что граждане в субъектах РФ также активно подключились к процессу обсуждения этого вопроса, и от регионов очень много предложений, причем очень квалифицированных.
"Это история (по запрету иностранного гражданства для госслужащих), которая важна, и когда-то ее надо было делать. Это надо делать и для прокуроров, и для дипломатов и так далее. Вот сейчас у нас общая норма будет, а потом эта общая норма будет переходить в специальное отраслевое законодательство", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.