Крашенинников рассказал о региональных инициативах по Конституции

Крашенинников отметил, что граждане в субъектах РФ также активно подключились к процессу обсуждения этого вопроса, и от регионов очень много предложений, причем очень квалифицированных.

"Это история (по запрету иностранного гражданства для госслужащих), которая важна, и когда-то ее надо было делать. Это надо делать и для прокуроров, и для дипломатов и так далее. Вот сейчас у нас общая норма будет, а потом эта общая норма будет переходить в специальное отраслевое законодательство", - добавил он.