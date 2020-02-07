Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T11:40+0300
https://ria.ru/20200207/1564386789.html
ВС оставил в силе арест активов Ананьевых по иску на 282 млрд рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2cee0cd910d62319521e6b8809accc3c.jpg
РИА Новости

ВС оставил в силе арест активов Ананьевых по иску на 282 млрд рублей

11:40 07.02.2020
445
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд
Верховный суд
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Верховный суд . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд России подтвердил законность обеспечительных мер в виде ареста имущества братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, экс-бенефициаров Промсвязьбанка, и других бывших топ-менеджеров ПСБ, в деле о взыскании с них более 282 миллиардов рублей убытков.
Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационные жалобы Ананьевых и ряда других ответчиков, просивших передать вопрос о законности обеспечительных мер на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. "Доводы заявителей кассационных жалоб выводы (нижестоящих) судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалоб на рассмотрение в судебном заседании", - говорится в определении.
Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
12 ноября 2019, 00:29
В Москве рассмотрят заявление компании "Настюша" о банкротстве Ананьева
Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Ей принадлежало 50,03% акций ПСБ. Арбитражный суд Москвы в мае 2019 года наложил арест на имущество Алексея Ананьева - 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, картины известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях.
Суд заморозил также активы Дмитрия Ананьева - 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц в пределах сумм требований, предъявленных к каждому из них.
Ананьевы ранее уже просили отменить обеспечительные меры, но их ходатайства и жалобы отклонили как суд первой инстанции, так и вышестоящие суды. Экс-бенефициары ПСБ ссылаются на то, что арестованное имущество им не принадлежит, поэтому принятые обеспечительные меры нарушают права третьих лиц. Представители же банка заявляют, что под арестом оказалось только то имущество, которое принадлежит ответчикам либо принадлежало им ранее и было недобросовестно отчуждено в преддверии санации ПСБ. Банк собирается оспаривать сделки по отчуждению этого имущества.
Так, по словам юристов ПСБ, Дмитрий Ананьев передал права собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited, а права на 18 объектов, ранее принадлежавших Алексею Ананьеву, с октября по ноябрь 2017 года переданы его супруге Дарье. Основанием перехода права собственности стало допсоглашение к брачному договору.
Арбитражный суд Москвы
17 сентября 2019, 00:33
Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.
1701001
Обсудить 0
Вооруженные силы РФПромсвязьбанкДмитрий АнаньевМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды
Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию
Авраам Руссо
Суд пересмотрит дело о похищении певца Руссо
Майкл Калви
Следствие просит продлить Калви срок домашнего ареста на 3 месяца
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Эксперт назвал возможную причину выхода США из договора о РСМД
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
СК попросил арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Зале заседаний в суде
Источник: второго подозреваемого в поджоге Никулинского суда задержали
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Дмитрий Захарченко
Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко
Израильский истребитель F-16
Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Знак такси на автомобиле
СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Автомобили итальянской полиции
В Милане обнаружили тело россиянки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния