ВС оставил в силе арест активов Ананьевых по иску на 282 млрд рублей

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд России подтвердил законность обеспечительных мер в виде ареста имущества братьев Алексея и Верховный суд России подтвердил законность обеспечительных мер в виде ареста имущества братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых , экс-бенефициаров Промсвязьбанка, и других бывших топ-менеджеров ПСБ, в деле о взыскании с них более 282 миллиардов рублей убытков.

Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационные жалобы Ананьевых и ряда других ответчиков, просивших передать вопрос о законности обеспечительных мер на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. "Доводы заявителей кассационных жалоб выводы (нижестоящих) судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалоб на рассмотрение в судебном заседании", - говорится в определении.

Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Ей принадлежало 50,03% акций ПСБ. Арбитражный суд Москвы в мае 2019 года наложил арест на имущество Алексея Ананьева - 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, картины известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях.

Суд заморозил также активы Дмитрия Ананьева - 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц в пределах сумм требований, предъявленных к каждому из них.

Ананьевы ранее уже просили отменить обеспечительные меры, но их ходатайства и жалобы отклонили как суд первой инстанции, так и вышестоящие суды. Экс-бенефициары ПСБ ссылаются на то, что арестованное имущество им не принадлежит, поэтому принятые обеспечительные меры нарушают права третьих лиц. Представители же банка заявляют, что под арестом оказалось только то имущество, которое принадлежит ответчикам либо принадлежало им ранее и было недобросовестно отчуждено в преддверии санации ПСБ. Банк собирается оспаривать сделки по отчуждению этого имущества.