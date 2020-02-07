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Посол в Пекине назвал борьбу с коронавирусом в Китае актом патриотизма
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РИА Новости

Посол в Пекине назвал борьбу с коронавирусом в Китае актом патриотизма

11:12 07.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДобровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
© REUTERS / CNS Photo
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Власти Китая на всех уровнях предпринимают серьезные меры для борьбы с коронавирусом, для жителей же, особенно для молодежи, волонтеров и медиков, эта борьба стала своеобразным актом патриотизма, заявил в пятницу российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Мы же видим, что принимаются весьма серьезные меры, в Китае фактически объявлена мобилизация медицины, медицинского корпуса, очень помогает китайская армия, для китайского народа, и мы смотрим на это с большой человеческой симпатией, это стало таким актом патриотизма для молодежи, для волонтеров", - заявил дипломат.
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По его словам, "мы видим и по телевидению, и в газетах рассказы о молодых медсестрах, которые безжалостно срезают волосы, чтобы легче было надевать защитную одежду, немало и других проявлений такого, знаете, хорошего человеческого, не побоюсь этого слова, героизма".
Как сообщил накануне вице-губернатор провинции Хубэй Ян Юньянь, уже более 10,5 тысяч медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй на борьбу с вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 636 человек, заражены более 31,1 тысячи человек.
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