Посол в Пекине назвал борьбу с коронавирусом в Китае актом патриотизма

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Власти Власти Китая на всех уровнях предпринимают серьезные меры для борьбы с коронавирусом , для жителей же, особенно для молодежи, волонтеров и медиков, эта борьба стала своеобразным актом патриотизма, заявил в пятницу российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов

"Мы же видим, что принимаются весьма серьезные меры, в Китае фактически объявлена мобилизация медицины, медицинского корпуса, очень помогает китайская армия, для китайского народа, и мы смотрим на это с большой человеческой симпатией, это стало таким актом патриотизма для молодежи, для волонтеров", - заявил дипломат.

По его словам, "мы видим и по телевидению, и в газетах рассказы о молодых медсестрах, которые безжалостно срезают волосы, чтобы легче было надевать защитную одежду, немало и других проявлений такого, знаете, хорошего человеческого, не побоюсь этого слова, героизма".

Как сообщил накануне вице-губернатор провинции Хубэй Ян Юньянь, уже более 10,5 тысяч медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй на борьбу с вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.