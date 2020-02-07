Российский посол оценил меры по борьбе с коронавирусом в Китае

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Провинция Провинция Хубэй с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , и по сей день остается эпицентром эпидемии, поэтому принятые там жесткие меры для сдерживания распространения заболевания, безусловно, оправданы, заявил в пятницу российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов

"Я бы хотел напомнить, что Хубэй – это действительно зона заражения, это действительно эпицентр эпидемии, поэтому те чрезвычайно жесткие меры, близкие к военному положению, которые приняло правительство КНР на территории провинции Хубэй и города Ухань, они, безусловно, оправданы в сложившейся ситуации", - заявил дипломат.

Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Схожие меры предприняты еще в нескольких городах провинции Хубэй.