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Российский посол оценил меры по борьбе с коронавирусом в Китае
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РИА Новости

Российский посол оценил меры по борьбе с коронавирусом в Китае

11:05 07.02.2020
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
Посол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Провинция Хубэй с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, и по сей день остается эпицентром эпидемии, поэтому принятые там жесткие меры для сдерживания распространения заболевания, безусловно, оправданы, заявил в пятницу российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Я бы хотел напомнить, что Хубэй – это действительно зона заражения, это действительно эпицентр эпидемии, поэтому те чрезвычайно жесткие меры, близкие к военному положению, которые приняло правительство КНР на территории провинции Хубэй и города Ухань, они, безусловно, оправданы в сложившейся ситуации", - заявил дипломат.
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Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Схожие меры предприняты еще в нескольких городах провинции Хубэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 636 человек, заражены более 31,1 тысячи человек.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаАндрей ДенисовКитайВ мире
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