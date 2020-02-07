На Дальнем Востоке 67 граждан Китая находятся под меднаблюдением

"В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3) находятся под медицинским наблюдением 67 граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации",- говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.