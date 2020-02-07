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На Дальнем Востоке 67 граждан Китая находятся под меднаблюдением
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РИА Новости

На Дальнем Востоке 67 граждан Китая находятся под меднаблюдением

10:13 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В субъектах Дальневосточного федерального округа с 1 февраля находятся под медицинским наблюдением 67 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3) находятся под медицинским наблюдением 67 граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации",- говорится в сообщении.
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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Распространение нового коронавирусаДальний ВостокРоспотребнадзорВОЗКитайТюменская областьЗабайкальский крайРоссияУханьОбщество
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