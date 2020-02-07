В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученые в Ученые в Гонконге разработали портативный прибор для экспресс-диагностики коронавируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление исследовательской команды Гонконгского университета науки и технологии.

Как сообщил представитель университета, команда ученых, которую возглавил профессор факультета физики Вэйцзя Вэнь, начала работу сразу после получения последовательности генома коронавируса 20 января и подготовила устройство в течение недели. Разработанный прибор может поставить диагноз в течение 40 минут, утверждают разработчики.

Принцип работы устройства основан на анализе образца, взятого из носовой полости пациента. При этом одновременно может проводиться диагностика до восьми образцов. Как отмечается, устройство соответствует требованиям, необходимым для экспорта в ЕС, и уже используется специализированными центрами в Шэньчжэне и Гуанчжоу. По словам исследователей, прибор подходит для использования таможенниками, пограничниками и сотрудниками отделений карантина.

Как сообщает издание, ученые университета Макао также разрабатывают устройство экспресс-диагностики, способное на ранних стадиях инфицирования выявить коронавирус менее чем за 30 минут.

"На этой неделе мы начали проверять точность прибора на образцах 2019-nCoV", - заявил глава лаборатории университета Руи Мартинс, добавив, что первоначальные результаты "уже обнадеживают". Система, получившая название "Охотник на вирус" (Virus Hunter), была разработана для выявления вирусов всех типов, включая ВИЧ и гепатит B, но также была настроена на выявления коронавируса. По словам Мартинса, прибор может быть готов в течение одного-двух месяцев.