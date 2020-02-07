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В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса
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РИА Новости

В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

10:10 07.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученые в Гонконге разработали портативный прибор для экспресс-диагностики коронавируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление исследовательской команды Гонконгского университета науки и технологии. 
Как сообщил представитель университета, команда ученых, которую возглавил профессор факультета физики Вэйцзя Вэнь, начала работу сразу после получения последовательности генома коронавируса 20 января и подготовила устройство в течение недели. Разработанный прибор может поставить диагноз в течение 40 минут, утверждают разработчики.
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Принцип работы устройства основан на анализе образца, взятого из носовой полости пациента. При этом одновременно может проводиться диагностика до восьми образцов. Как отмечается, устройство соответствует требованиям, необходимым для экспорта в ЕС, и уже используется специализированными центрами в Шэньчжэне и Гуанчжоу. По словам исследователей, прибор подходит для использования таможенниками, пограничниками и сотрудниками отделений карантина.
Как сообщает издание, ученые университета Макао также разрабатывают устройство экспресс-диагностики, способное на ранних стадиях инфицирования выявить коронавирус менее чем за 30 минут. 
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"На этой неделе мы начали проверять точность прибора на образцах 2019-nCoV", - заявил глава лаборатории университета Руи Мартинс, добавив, что первоначальные результаты "уже обнадеживают". Система, получившая название "Охотник на вирус" (Virus Hunter), была разработана для выявления вирусов всех типов, включая ВИЧ и гепатит B, но также была настроена на выявления коронавируса. По словам Мартинса, прибор может быть готов в течение одного-двух месяцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаГонконгКитайВ мире
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