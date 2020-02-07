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Пресс-конференция президента банка "Траст" Александра Соколова
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РИА Новости

Пресс-конференция президента банка "Траст" Александра Соколова

09:54 07.02.2020
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12 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция президента — председателя правления банка непрофильных активов "Траст" Александра Соколова.
Он подведет итоги работы банка в 2019 году и расскажет о планах на 2020 год. Александр Соколов озвучит финансовые результаты БНА "Траст", в том числе объем собранной задолженности (recovery), а также расскажет о работе по управлению активами, об успешных судебных кейсах в российской и зарубежных юрисдикциях, опыте урегулирования претензий.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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