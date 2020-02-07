Пресс-конференция президента банка "Траст" Александра Соколова

Он подведет итоги работы банка в 2019 году и расскажет о планах на 2020 год. Александр Соколов озвучит финансовые результаты БНА "Траст", в том числе объем собранной задолженности (recovery), а также расскажет о работе по управлению активами, об успешных судебных кейсах в российской и зарубежных юрисдикциях, опыте урегулирования претензий.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
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