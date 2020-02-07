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2020-02-07T15:25+0300
https://ria.ru/20200207/1564377938.html
Эксперт оценил возможный пересмотр статуса белорусской экономики
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РИА Новости

Эксперт оценил возможный пересмотр статуса белорусской экономики

07:53 07.02.2020 (обновлено: 15:25 07.02.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoПосольство США в Минске
Посольство США в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Посольство США в Минске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Признание Белоруссии страной с рыночной экономикой принесет ей серьезные плюсы: запустит процесс вступления страны в ВТО, привлечет западных инвесторов и поможет белорусским экспортерам чувствовать себя на американском рынке более комфортно, но само признание может занять очень продолжительное время, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Шостак пояснил, что процесс будет небыстрым, так как экономика Белоруссии во многом дотационная и некоторые меры для того, чтобы это признание произошло, особенно на уровне ВТО, будут непопулярными. Кроме того, США могут использовать это козырь, чтобы давить на Белоруссию, считает он.
Госсекретарь США Майк Помпео
6 февраля, 16:18
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Ранее минторг США начал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, сообщило в четверг белорусское министерство экономики. Правительство Белоруссии решило нанять в США юристов Crowell & Moring, которые будут сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой. Предполагается, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении республики в ВТО.
"Когда (госсекретарь США Майк) Помпео посетил Белоруссию, он обсудил две вещи – возможность альтернативных энергопоставок и второе - помощь по включению Белоруссии в ВТО. Без признания экономики страны рыночной, включение ее в ВТО невозможно, поскольку все обязательства, которые на себя берет страна, базируются на сугубо рыночных отношениях", - отмечает Шостак.
Признание Белоруссии рыночной экономикой - это первый шаг для того, чтобы у Соединенных Штатов появилась возможность спонсировать членство Белоруссии в ВТО, добавил собеседник агентства.
Здание посольства США в Минске
6 февраля, 20:21Сказано в эфире
Комплимент. Эксперт о выгоде Минска от слов США про рыночную экономикуСША рассмотрят перевод Белоруссии в категорию рыночных экономик, сообщили в Минске. В эфире радио Sputnik экономист Василий Колташов рассказал, чего ждет от этого шага каждая из сторон и что в итоге получит.
По его словам, это облегчит жизнь белорусским экспортерам в США, "поскольку экспортеров стран с нерыночной экономикой всегда подозревают в излишних субсидиях со стороны властей и в том, что они демпингуют на рынке, а кабинет (президента США Дональда) Трампа с этим борется".
Кроме того, "западных инвестиций в нерыночную экономику практически нет, мы видим это на примере Белоруссии, где доля иностранных западных инвестиций мизерная". "Если они станут рыночной экономикой, то это им позволит привлекать иностранных инвесторов. Мы не говорим про российских инвесторов, они в другом поле", - добавил Шостак.
Однако он считает, что сам процесс вступления Белоруссии в ВТО и признание этой организацией ее страной с рыночной экономикой может затянуться на годы, потому что речь идет о дотационной экономике.
Посольство США в Минске
6 февраля, 17:11
США начали пересмотр статуса белорусской экономики
"Нужно учитывать, что еще не факт, что Белоруссия пройдет этот тест. Ведь белорусская экономика во многом является дотационной и зависимой от России. От этого никуда не деться. Менять экономические отношения в сторону жизни без дотаций, оно, конечно, было бы полезно для этой страны, с точки рыночных реалий, но правительству придется идти на непопулярные меры, которые не всем понравятся", - говорит собеседник агентства.
Он также не исключил, что данный вопрос будет способом давления США на Белоруссию.
"Сам процесс вступления в ВТО - это длинный сложный путь. Вспомним, что у России и Китая это заняло многие годы. Поэтому любая американская администрация, возможно, будет использовать карту рыночной экономики как способ манипулирования или сдерживания Белоруссии", - заключил эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 февраля, 19:06Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
8240019
Обсудить 7
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВсемирная торговая организация (ВТО)БелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И тут робяты, американцы, достали из кармана жухлую морковку, осликов обманывать. Много раз срабатывало. Может и теперь прокатит...
7 февраля, 07:56
CCicicipi
820000
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