Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома "Байконур" , выведены на орбиту, сообщил "Роскосмос"

"Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат"! Они выведены на целевые орбиты", — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты 🛰🌏

//

All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage 🛰🌏 pic.twitter.com/OZWAgdiddv — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 7, 2020

Ракета "Союз" стартовала в 00.42 мск с 31-й площадки Байконура. В 00.52 мск разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений двигателя "Фрегата". Аппараты OneWeb отделялись от "Фрегата" группами по два или четыре спутника.

Это был первый российский космический пуск в этом году. В 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с "Байконура", "Восточного", "Плесецка" и "Куру".

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома "Байконур" намечается девять пусков, с "Восточного" — шесть, с "Куру" — шесть (один был уже проведен в феврале 2019 года).

Проект OneWeb

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.