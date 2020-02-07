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Туризм
2020-02-07T10:33+0300
https://ria.ru/20200207/1564371996.html
Турагенты рассказали о покупательской способности россиян
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РИА Новости

Турагенты рассказали о покупательской способности россиян

10:33 07.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа туров в Турцию
Продажа туров в Турцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большинство российских турагентов заметили изменения в покупательной способности своих клиентов в 2019 году, они стали реже путешествовать, сообщает B2B.Ostrovok.
Сервис онлайн-бронирования провел опрос среди более 500 профессионалов из 85 городов России. Можно было выбирать несколько вариантов ответов.
Выяснилось, что 39 процентов респондентов считают, что путешествовать россияне стали меньше. Около 35 процентов — говорят, что клиенты стали выбирать более дешевые направления для отдыха
Треть опрошенных также признают, что туристы все чаще экономят на размещении и выбирают более бюджетные отели.
Почти четверть (23 процента) участников опроса считают, что за последний год туристы стали экономить на перелете и выбирать более дешевые авиабилеты.
В то же время 11 процентов турагентов говорят о том, что не наблюдают никаких изменений в поведении клиентов, а 12 процентов - отмечают, что россияне стали путешествовать даже чаще в 2019 году.
По наблюдениям пяти процентов респондентов, путешественники не скупятся на питание в отеле и развлечения.
Реже всего турагентам доводилось иметь дело с клиентами, которые ни на чем не экономили при планировании отдыха – о таком опыте рассказывают два процента опрошенных.
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