Названы участники программы "Большие гастроли — 2020"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ обработал заявки и утвердил участников "Межрегиональной программы" и "Программы для детей и молодежи" на 2020 год.

В 2020 году Экспертный совет принял решение об участии 118 театров по межрегиональной программе" и 108 — по программе "Большие Гастроли" для детей и молодежи.

""Большие гастроли" в новом году продолжат масштабное развитие единого театрального пространства России, расширяя границы взаимодействия театров, регионов и стран ближнего зарубежья, — подчеркивает директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Николаевна Булукова, — более того, в седьмой сезон ожидается рост количественных и качественных показателей. Так, на 2020 год запланировано участие не менее 265 театров".

Среди участников этого года: Калининградский драматический театр и Национальный драматический театр имени Басангова (Элиста), Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени Горького и Национальный драматический театр имени Кучияк, Крымскотатарский музыкально — драматический театр и другие.