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Названы участники программы "Большие гастроли — 2020"
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РИА Новости

Названы участники программы "Большие гастроли — 2020"

03:15 07.02.2020
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© Фото : пресс-служба программы "Большие гастроли"Спектакль Калмыцкого национального драматического театра им. Басангова
Спектакль Калмыцкого национального драматического театра им. Басангова
© Фото : пресс-служба программы "Большие гастроли"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ обработал заявки и утвердил участников "Межрегиональной программы" и "Программы для детей и молодежи" на 2020 год.
В 2020 году Экспертный совет принял решение об участии 118 театров по межрегиональной программе" и 108 — по программе "Большие Гастроли" для детей и молодежи.
""Большие гастроли" в новом году продолжат масштабное развитие единого театрального пространства России, расширяя границы взаимодействия театров, регионов и стран ближнего зарубежья, — подчеркивает директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Николаевна Булукова, — более того, в седьмой сезон ожидается рост количественных и качественных показателей. Так, на 2020 год запланировано участие не менее 265 театров".
Среди участников этого года: Калининградский драматический театр и Национальный драматический театр имени Басангова (Элиста), Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени Горького и Национальный драматический театр имени Кучияк, Крымскотатарский музыкально — драматический театр и другие.
Программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры России и с 2018 года охватывает все 85 регионов страны. В 2019 году "Большие Гастроли" достигли рекордных результатов —в программе приняли участие более 250 театров, которые показали более 2000 спектаклей. Аудиторный охват "Больших Гастролей" превысил 700 тысяч зрителей.
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КультураМинистерство культуры РФЭлистаРоссия
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