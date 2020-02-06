Москва и Подмосковье начали работу по предупреждению торфяных пожаров

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва и Подмосковье начали совместную работу по предупреждению торфяных пожаров в регионе, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Москва и Подмосковье начали совместную работу по предупреждению торфяных пожаров в регионе. Из-за небольшого количества осадков уровень грунтовых вод в Московском регионе понизился, в том числе и на торфяниках, что может привести к их горению в пожароопасный период",- говорится в сообщении.
Как отметил Бирюков, после 2010 года Москва извлекла уроки и теперь ежегодно проводит подобные работы.
"Такой формат у нас работает ежегодно. И надо сказать, что профилактические меры, подготовка, приносит положительные результаты. В 2010 году мы извлекли урок. За это время проведены большие мероприятия по обводнению, по созданию мощной группировки, по сосредоточению сил. Сейчас 2020 год потребовал от нас новых усилий, идёт понижение грунтовых вод, возможны возгорания торфяников, поэтому выработан комплекс мероприятий по обводнению территорий",- сказал Бирюков.
Он добавил, что Москва будет участвовать в этой работе, создав свои группировки, чтобы при необходимости ликвидировать опасные ситуации.
В пресс-службе также отметили, что специалисты Москвы и Московской области провели облеты всех торфяников и разработали план совместных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. В начале апреля пройдут совместные учения.