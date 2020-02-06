Москва и Подмосковье начали работу по предупреждению торфяных пожаров

"Такой формат у нас работает ежегодно. И надо сказать, что профилактические меры, подготовка, приносит положительные результаты. В 2010 году мы извлекли урок. За это время проведены большие мероприятия по обводнению, по созданию мощной группировки, по сосредоточению сил. Сейчас 2020 год потребовал от нас новых усилий, идёт понижение грунтовых вод, возможны возгорания торфяников, поэтому выработан комплекс мероприятий по обводнению территорий",- сказал Бирюков.