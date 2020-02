Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России

На прошлой неделе СМИ сообщили, что производитель Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в Молдавии, а несколько дней назад российские пользователи пожаловались на аналогичную проблему. На экранах телевизора при этом выводится надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"), а также перестают работать некоторые приложения.