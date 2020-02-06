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2020-02-07T00:02+0300
https://ria.ru/20200206/1564373682.html
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
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РИА Новости

Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России

22:55 06.02.2020 (обновлено: 00:02 07.02.2020)
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© AP Photo / Dmitry LovetskyПокупка электроники и бытовой техники
Покупка электроники и бытовой техники
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.
Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕАЭС. Устройство, обладающее подобным документом, имеет соответствующее обозначение на этикетке.
Смартфон
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В Samsung отметили, что проблемы возникают только у техники, предназначенной для использования в других государствах.
"Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU", — отмечается в заявлении компании.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что производитель Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в Молдавии, а несколько дней назад российские пользователи пожаловались на аналогичную проблему. На экранах телевизора при этом выводится надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"), а также перестают работать некоторые приложения.
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SamsungЕвразийский экономический союзРоссияТехнологии
Популярные комментарии
Уважаемые японцы отключите нам программы про Украину мы устали
6 февраля, 23:08
Валера Антонов
1682830025
Нужно вообще запретить телевизоры на территории рф, может люди хоть думать начнут
6 февраля, 23:12
Кот на дереве
1201630030
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