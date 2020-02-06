Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России

В Samsung отметили, что проблемы возникают только у техники, предназначенной для использования в других государствах.

"Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU", — отмечается в заявлении компании.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что производитель Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в Молдавии, а несколько дней назад российские пользователи пожаловались на аналогичную проблему. На экранах телевизора при этом выводится надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"), а также перестают работать некоторые приложения.