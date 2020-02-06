Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обменялись колкостями на почве религии.

Они участвовали в Национальном молитвенном завтраке - общественном мероприятии за мир во всем мире.

"Мне не нравятся люди, которые используют свою веру как оправдание своих сознательно неправильных поступков. Также мне не нравятся люди, которые говорят: "Я молюсь за вас", а вы при этом знаете, что это не так", - заявил Трамп в публичном выступлении на завтраке. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Слова Трампа можно расценить как насмешки над Пелоси, которая ранее утверждала, что как ревностная католичка молится за всех, в том числе и за Трампа, которому ее усилиями был объявлен импичмент в палате представителей. Также на свою мормонскую веру ссылался сенатор-республиканец Митт Ромни , обосновывая свое решение проголосовать за импичмент Трампу по обвинению в превышении полномочий. В результате сенат не набрал достаточно голосов, чтобы осудить Трампа, и тема импичмента была закрыта.

После завтрака на пресс-конференции Пелоси спросили, продолжает ли она молиться за Трампа.

"Не думаю, что президент понимает в молитвах или понимает людей, которые молятся", - сказала Пелоси. По ее словам, она молится и за предыдущих президентов - Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.

"Я много молюсь о нем (Трампе), потому что он настолько оторван от нашей конституции, от наших ценностей, нашей страны, воздуха, которым дышат наши дети, воды, которую они пьют, и остального. Ему действительно нужны наши молитвы. Он может говорить, что хочет, но я правда молюсь о нем и делаю это искренне", - заявила Пелоси.

Вражда между Трампом и Пелоси приобрела в последние полгода открытый характер. По сообщениям СМИ, президент и спикер палаты представителей не разговаривали с октября 2017 года, когда они поссорились на встрече в Белом доме. Пелоси тогда обвинила Трампа в том, что за его действиями стоит Россия, и покинула встречу. И Трамп, и Пелоси после той встречи обвинили друг друга в эмоциональном срыве.