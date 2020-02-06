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Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
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РИА Новости

Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии

22:05 06.02.2020
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© REUTERS / Leah Millis/POOLПрезидент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
© REUTERS / Leah Millis/POOL
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обменялись колкостями на почве религии.
Они участвовали в Национальном молитвенном завтраке - общественном мероприятии за мир во всем мире.
"Мне не нравятся люди, которые используют свою веру как оправдание своих сознательно неправильных поступков. Также мне не нравятся люди, которые говорят: "Я молюсь за вас", а вы при этом знаете, что это не так", - заявил Трамп в публичном выступлении на завтраке. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Слова Трампа можно расценить как насмешки над Пелоси, которая ранее утверждала, что как ревностная католичка молится за всех, в том числе и за Трампа, которому ее усилиями был объявлен импичмент в палате представителей. Также на свою мормонскую веру ссылался сенатор-республиканец Митт Ромни, обосновывая свое решение проголосовать за импичмент Трампу по обвинению в превышении полномочий. В результате сенат не набрал достаточно голосов, чтобы осудить Трампа, и тема импичмента была закрыта.
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После завтрака на пресс-конференции Пелоси спросили, продолжает ли она молиться за Трампа.
"Не думаю, что президент понимает в молитвах или понимает людей, которые молятся", - сказала Пелоси. По ее словам, она молится и за предыдущих президентов - Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.
"Я много молюсь о нем (Трампе), потому что он настолько оторван от нашей конституции, от наших ценностей, нашей страны, воздуха, которым дышат наши дети, воды, которую они пьют, и остального. Ему действительно нужны наши молитвы. Он может говорить, что хочет, но я правда молюсь о нем и делаю это искренне", - заявила Пелоси.
Вражда между Трампом и Пелоси приобрела в последние полгода открытый характер. По сообщениям СМИ, президент и спикер палаты представителей не разговаривали с октября 2017 года, когда они поссорились на встрече в Белом доме. Пелоси тогда обвинила Трампа в том, что за его действиями стоит Россия, и покинула встречу. И Трамп, и Пелоси после той встречи обвинили друг друга в эмоциональном срыве.
На текущей неделе в ходе традиционного обращения президента к конгрессу Трамп отказался пожать протянутую руку Пелоси, а та в конце выступления Трампа демонстративно порвала напечатанную речь президента.
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