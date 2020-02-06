Руденя: Госсовет дал старт новому этапу в развитии профобразования

ТВЕРЬ, 6 фев - РИА Новости. На заседании президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию дан старт новому этапу в развитии среднего профессионального образования, сказал губернатор Тверской области На заседании президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию дан старт новому этапу в развитии среднего профессионального образования, сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя , комментируя итоги заседания.

"Акценты сделаны именно на практическом развитии и подготовке кадров для экономики страны и каждого региона", - сказал губернатор.

По его словам, сегодня задача и глав муниципальных образований, и правительства региона совместно с работодателями создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере.

Руденя отметил важную тенденцию по увеличению количества бюджетных мест для регионов.

Глава региона сообщил, что участники заседания поддержали обсуждавшуюся совместно с ректорами областную инициативу об участии субъектов в финансировании дополнительных бюджетных мес.

Губернатор напомнил, что в Тверской области введется модернизации системы профессионального образования, в рамках которой выстраивается цепочка взаимодействия между работодателями, учреждениями среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми потребностями.

В Тверской области создаются 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям "Образование" и "Социальная работа", кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья.