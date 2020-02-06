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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-06T20:45+0300
https://ria.ru/20200206/1564371208.html
Руденя: Госсовет дал старт новому этапу в развитии профобразования
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РИА Новости

Руденя: Госсовет дал старт новому этапу в развитии профобразования

20:45 06.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 фев - РИА Новости. На заседании президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию дан старт новому этапу в развитии среднего профессионального образования, сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги заседания.
"Акценты сделаны именно на практическом развитии и подготовке кадров для экономики страны и каждого региона", - сказал губернатор.
По его словам, сегодня задача и глав муниципальных образований, и правительства региона совместно с работодателями создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере.
Руденя отметил важную тенденцию по увеличению количества бюджетных мест для регионов.
Глава региона сообщил, что участники заседания поддержали обсуждавшуюся совместно с ректорами областную инициативу об участии субъектов в финансировании дополнительных бюджетных мес.
Губернатор напомнил, что в Тверской области введется модернизации системы профессионального образования, в рамках которой выстраивается цепочка взаимодействия между работодателями, учреждениями среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми потребностями.
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В Тверской области создаются 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям "Образование" и "Социальная работа", кластер развития промышленного производства.
Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.
Изменяется подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья.
С 2020 года учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами. До этого все колледжи находились в ведении министерства образования региона.
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