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https://ria.ru/20200206/1564370817.html
Фотокорреспондент АПН Вячеслав Киселев стал лауреатом "Золотого пера"
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РИА Новости

Фотокорреспондент АПН Вячеслав Киселев стал лауреатом "Золотого пера"

20:30 06.02.2020 (обновлено: 21:32 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФотокорреспондент Вячеслав Киселев
Фотокорреспондент Вячеслав Киселев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Фотокорреспондент Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника РИА Новости — Вячеслав Киселев, обозреватель журнала "Профиль" Иван Дмитриенко и автор и ведущий программы "Добров в эфире" на РЕН ТВ Андрей Добров стали лауреатами премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии состоялась в московском театре "Новая опера". Лауреатами главной награды также стали редактор отдела культуры газеты "Труд" Сергей Бирюков, главный редактор "Восточно-Сибирской правды" Александр Гимельштейн и другие журналисты.
"Сегодня 24-я уже церемония награждения золотым пером и другими нашими наградами за профессиональное мастерство. В 1996 году все это началось. <...> Сегодня 33 человека, достойнейших наших коллеги, получат наши награды", — сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выступая с приветственным словом.
Награду "Легенда российской журналистики" получили главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций РУДН Георгий Зубков, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко и другие.
Владимир Колокольцев
20 января, 13:14
Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня"
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Соловьев Владимир (журналист)РИА НовостиОбщество
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