Фотокорреспондент АПН Вячеслав Киселев стал лауреатом "Золотого пера"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Фотокорреспондент Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника РИА Новости — Вячеслав Киселев, обозреватель журнала "Профиль" Иван Дмитриенко и автор и ведущий программы "Добров в эфире" на РЕН ТВ Андрей Добров стали лауреатами премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии состоялась в московском театре "Новая опера". Лауреатами главной награды также стали редактор отдела культуры газеты "Труд" Сергей Бирюков, главный редактор "Восточно-Сибирской правды" Александр Гимельштейн и другие журналисты.
"Сегодня 24-я уже церемония награждения золотым пером и другими нашими наградами за профессиональное мастерство. В 1996 году все это началось. <...> Сегодня 33 человека, достойнейших наших коллеги, получат наши награды", — сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выступая с приветственным словом.
Награду "Легенда российской журналистики" получили главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций РУДН Георгий Зубков, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко и другие.
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