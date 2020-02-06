В ООН рассказали о переговорах по ливийским нефтяным терминалам

ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопрос о разблокировке ливийских нефтяных терминалов будет главной темой обсуждения в рамках экономического трека переговоров сторон 9 февраля, заявил на брифинге в Женеве спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе.
"Экономический трек, когда они встретятся 9 февраля, безусловно, поставит этот вопрос во главе дискуссий", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
Саламе отметил, что ранее связывался с главами племен и попросил их предоставить условия разблокировки терминала Аз-Зувейтина. Список требований должен был быть предоставлен в четверг, однако спецпредставитель пока ничего не получал.
"Мы выслушаем их требования и экономический трек тщательно разберется с этим вопросом 9 февраля", - добавил он.
По его словам, цель – добиться разблокировки нефтяных терминалов как можно скорее.