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В ООН рассказали о переговорах по ливийским нефтяным терминалам
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РИА Новости

В ООН рассказали о переговорах по ливийским нефтяным терминалам

20:16 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Архивное фото
Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопрос о разблокировке ливийских нефтяных терминалов будет главной темой обсуждения в рамках экономического трека переговоров сторон 9 февраля, заявил на брифинге в Женеве спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе.
"Экономический трек, когда они встретятся 9 февраля, безусловно, поставит этот вопрос во главе дискуссий", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
Саламе отметил, что ранее связывался с главами племен и попросил их предоставить условия разблокировки терминала Аз-Зувейтина. Список требований должен был быть предоставлен в четверг, однако спецпредставитель пока ничего не получал.
"Мы выслушаем их требования и экономический трек тщательно разберется с этим вопросом 9 февраля", - добавил он.
По его словам, цель – добиться разблокировки нефтяных терминалов как можно скорее.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Вчера, 01:24
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Гассан СаламеЖенева (город)ЛивияООНВ мире
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