В ООН рассказали о переговорах по ливийским нефтяным терминалам

ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопрос о разблокировке ливийских нефтяных терминалов будет главной темой обсуждения в рамках экономического трека переговоров сторон 9 февраля, заявил на брифинге в . Вопрос о разблокировке ливийских нефтяных терминалов будет главной темой обсуждения в рамках экономического трека переговоров сторон 9 февраля, заявил на брифинге в Женеве спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе

"Экономический трек, когда они встретятся 9 февраля, безусловно, поставит этот вопрос во главе дискуссий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Саламе отметил, что ранее связывался с главами племен и попросил их предоставить условия разблокировки терминала Аз-Зувейтина. Список требований должен был быть предоставлен в четверг, однако спецпредставитель пока ничего не получал.

"Мы выслушаем их требования и экономический трек тщательно разберется с этим вопросом 9 февраля", - добавил он.