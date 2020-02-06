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В Самаре нашли пропавшего школьника
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РИА Новости

В Самаре нашли пропавшего школьника

17:36 06.02.2020 (обновлено: 17:38 06.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
САМАРА, 6 фев – РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник, который пропал 4 февраля в Самаре, найден, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее полиция сообщала, что 5 февраля в отдел полиции обратилась жительница Самары с заявлением о том, что ее одиннадцатилетний сын 4 февраля ушел гулять из дома и не вернулся. Мальчика искали полиция и волонтеры "Лиза Алерт".
"Ребенок найден. С ним все хорошо", - сказала собеседница агентства.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"ГУМВДСамараОбщество
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