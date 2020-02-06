В Самаре нашли пропавшего школьника

Ранее полиция сообщала, что 5 февраля в отдел полиции обратилась жительница Самары с заявлением о том, что ее одиннадцатилетний сын 4 февраля ушел гулять из дома и не вернулся. Мальчика искали полиция и волонтеры "Лиза Алерт".
"Ребенок найден. С ним все хорошо", - сказала собеседница агентства.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.