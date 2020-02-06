Молдавия хочет возобновить диалог с Россией

"Первоочередными задачами нашей внешней политики является проведение реформ в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, достижение европейских стандартов как на социально-экономическом, так и на политическом уровне, и возобновление прагматического диалога с Россией и государствами восточного пространства", - заявил Чокой.

Он отметил, что Молдавии нужно сосредоточиться на повышении уровня жизни граждан республики, поэтому он не считает, что сейчас стоит думать о подаче заявки на вступление в ЕС.

"Я хочу, чтобы Молдавия была процветающей страной, уровень жизни которой не ниже, чем в европейских государствах. Если приложить максимум усилий, то этого удастся достигнуть через 10-15 лет", - считает министр.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. С 2017 года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в РФ. В прошлом году запрет был отменен, также Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.