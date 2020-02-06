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В Великобритании подтвердили третий случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Великобритании подтвердили третий случай заражения коронавирусом

16:49 06.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Мария Табак. Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Великобритании, говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.
"Тесты показали, что еще один пациент заражен коронавирусом, что увеличивает количество случаев заражения в Британии до трех. Этот человек заразился вирусом не в Великобритании. Он переведен в специализированный центр Национальной службы здравоохранения, и мы применяем жесткие меры контроля за распространением инфекции, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса", - говорится в сообщении.
"NHS хорошо подготовлена к работе с данными случаями, и мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся быстро идентифицировать всех, с кем контактировал пациент", - отмечает Уитти.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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