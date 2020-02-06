Путин пообещал увеличить поддержку молодежи за достижения в науке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время увеличить размеры поддержки молодых людей за научные и творческие достижения.
"У нас много талантливых, целеустремленных молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России. Потому считаю правильным увеличить размеры поддержки за достижение научных, творческих результатов. Мы это сделаем в самое ближайшее время", - заявил Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.