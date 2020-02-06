Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество священников в составе ОНК растет, это положительно влияет на результаты работы правозащитников, заявил замначальника правового управления ФСИН России Евгений Степанов.
"Растет количество священнослужителей, входящих в состав ОНК. После прошедшей ротации количество священнослужителей превысило 80 человек", - сказал Степанов, выступая в Общественной палате.
Более того, рост количества священников в составе ОНК положительно влияет на эффективность общественного контроля, заметил он.
По словам Степанова, в целом активность ОНК за прошедший год снизилась.
Так, члены комиссии за 2019 год посетили около 4 тысяч учреждений уголовно-исполнительной, что на 62 меньше, чем в 2018 году, сказал представитель ФСИН. По его данным, члены ОНК также лично встретились с заключенными на 2 тысячи раз меньше.
Степанов заключил, что в прошлом году замечания по итогам посещения ОНК выносились в 19% случаев.