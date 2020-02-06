Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК

Так, члены комиссии за 2019 год посетили около 4 тысяч учреждений уголовно-исполнительной, что на 62 меньше, чем в 2018 году, сказал представитель ФСИН. По его данным, члены ОНК также лично встретились с заключенными на 2 тысячи раз меньше.