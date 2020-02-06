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Религия и мировоззрение
2020-02-06T16:00+0300
https://ria.ru/20200206/1564357907.html
Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК
https://cdn25.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_198e7172edf122f0efc706b74899ae35.jpg
РИА Новости

Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК

16:00 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество священников в составе ОНК растет, это положительно влияет на результаты работы правозащитников, заявил замначальника правового управления ФСИН России Евгений Степанов.
"Растет количество священнослужителей, входящих в состав ОНК. После прошедшей ротации количество священнослужителей превысило 80 человек", - сказал Степанов, выступая в Общественной палате.
Более того, рост количества священников в составе ОНК положительно влияет на эффективность общественного контроля, заметил он.
По словам Степанова, в целом активность ОНК за прошедший год снизилась.
Так, члены комиссии за 2019 год посетили около 4 тысяч учреждений уголовно-исполнительной, что на 62 меньше, чем в 2018 году, сказал представитель ФСИН. По его данным, члены ОНК также лично встретились с заключенными на 2 тысячи раз меньше.
Степанов заключил, что в прошлом году замечания по итогам посещения ОНК выносились в 19% случаев.
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Религия и мировоззрениеФедеральная служба исполнения наказаний РФМоскваРоссияОбщество
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