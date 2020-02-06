Круглый стол в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности

Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору приглашены представители Совета Федерации.
14–16 февраля в Германии пройдет 56-ая Мюнхенская конференция по безопасности. В ней примут участие свыше 30-ти глав государств и правительств, а также более 70-ти руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, которые будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки. Начало 2020 года ознаменовалось обострением американо-иранских отношений, очередными обвинениями в адрес России из-за Сирии, желанием международного сообщества урегулировать конфликт в Ливии.
США продолжили политику вытеснения России с европейского газового рынка, анонсируя дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Спланированной провокацией выглядит начавшаяся в феврале масштабная переброска американских войск для маневров НАТО "Защитник-2020", которые пройдут весной на территориях Польши и стран Балтии. Обеспокоенность вызывает решение Пентагона о размещении новых ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках. Евросоюз отверг предложенный Трампом в конце января ближневосточный мирный план и собирается оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель. Что позволит минимизировать растущие противоречия между глобальными игроками?
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- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору приглашены представители Совета Федерации.
14–16 февраля в Германии пройдет 56-ая Мюнхенская конференция по безопасности. В ней примут участие свыше 30-ти глав государств и правительств, а также более 70-ти руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, которые будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки. Начало 2020 года ознаменовалось обострением американо-иранских отношений, очередными обвинениями в адрес России из-за Сирии, желанием международного сообщества урегулировать конфликт в Ливии.
США продолжили политику вытеснения России с европейского газового рынка, анонсируя дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Спланированной провокацией выглядит начавшаяся в феврале масштабная переброска американских войск для маневров НАТО "Защитник-2020", которые пройдут весной на территориях Польши и стран Балтии. Обеспокоенность вызывает решение Пентагона о размещении новых ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках. Евросоюз отверг предложенный Трампом в конце января ближневосточный мирный план и собирается оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель. Что позволит минимизировать растущие противоречия между глобальными игроками?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/