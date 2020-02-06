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Круглый стол в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности
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РИА Новости

Круглый стол в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности

15:59 06.02.2020
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13 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и Запад: вызовы международной безопасности".
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир ЕВСЕЕВ.

К разговору приглашены представители Совета Федерации.

14–16 февраля в Германии пройдет 56-ая Мюнхенская конференция по безопасности. В ней примут участие свыше 30-ти глав государств и правительств, а также более 70-ти руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, которые будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки. Начало 2020 года ознаменовалось обострением американо-иранских отношений, очередными обвинениями в адрес России из-за Сирии, желанием международного сообщества урегулировать конфликт в Ливии.
США продолжили политику вытеснения России с европейского газового рынка, анонсируя дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Спланированной провокацией выглядит начавшаяся в феврале масштабная переброска американских войск для маневров НАТО "Защитник-2020", которые пройдут весной на территориях Польши и стран Балтии. Обеспокоенность вызывает решение Пентагона о размещении новых ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках. Евросоюз отверг предложенный Трампом в конце января ближневосточный мирный план и собирается оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель. Что позволит минимизировать растущие противоречия между глобальными игроками? 

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