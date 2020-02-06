Власти Москвы объяснили, как в жилом районе города мог появиться заяц

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Появление зайца в жилом секторе в Москве — случайность, вероятнее всего, его туда загнали собаки, при обнаружении животного не стоит его трогать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в Сети появились снимки, где заяц поздно вечером оказался в жилом секторе в Москве.
"Скорее всего, зайца в жилой сектор загнали собаки. Зайцы проводят активный период ночью. Днем они сидят в укрытии. Перед тем как залечь, зайцы тщательно путают свои следы. Их в Москве немного и все они живут на природных территориях. Например, в Серебряном бору в прошлом году зайцы точно были, судя по зимним маршрутным учетам. К людям они почти не приходят, боятся. Такие встречи — случайность", — рассказали в пресс-службе.
В Мосприроде отметили, что при встрече с зайцем не стоит к нему приближаться и трогать его, а если животное ранено, то необходимо позвонить на горячую линию: 8-495-777-77-77. "Приедут специалисты Центра передержки и заберут его", — заключили в Мосприроде.
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