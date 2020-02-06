Власти Москвы объяснили, как в жилом районе города мог появиться заяц

"Скорее всего, зайца в жилой сектор загнали собаки. Зайцы проводят активный период ночью. Днем они сидят в укрытии. Перед тем как залечь, зайцы тщательно путают свои следы. Их в Москве немного и все они живут на природных территориях. Например, в Серебряном бору в прошлом году зайцы точно были, судя по зимним маршрутным учетам. К людям они почти не приходят, боятся. Такие встречи — случайность", — рассказали в пресс-службе.