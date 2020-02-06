Более 30 школ откроют в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В 2019 году в Подмосковье началось строительство 50 школ, 33 из них откроют в этом году, причем 16 распахнут двери для школьников уже к сентябрю, сообщил телеканал В 2019 году в Подмосковье началось строительство 50 школ, 33 из них откроют в этом году, причем 16 распахнут двери для школьников уже к сентябрю, сообщил телеканал "360"

В 2019 году в первый класс в Подмосковье пошло около 100 тысяч малышей. Перед регионом стоит важная задача: построить 50 школ, которые заложили в прошлом году. В обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 33 школы должны сдать в 2020-м.

Масштабный проект контролируют на самом высоком уровне. Ход строительства проверяют министры. Например, Апрелевку посетил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

"Мы должны открыть в этом году 33 школы, к сентябрю у нас будет открыто порядка 16 школ", – отметил он.

С нетерпением ждут новую школу на 1100 мест и жители Балашихи. "Надеемся, что будут классы здесь светлые, оборудованные, что будут заниматься на просторной спортивной площадке", – сказала жительница города.

И учебная пристройка в Апрелевке, и школа в Балашихе откроются уже к 1 сентября. Учебный год дети начнут в новых зданиях. В каждом установили большие окна, стены покрасили в светлые тона, в классах места хватит даже для дополнительных парт.