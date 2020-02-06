Пресс-конференция к Международному дню детей, больных раком

Участники:
- президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, главный детский гематолог Минздрава России Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- заместитель генерального директора – директор Высшей школы молекулярной и экспериментальной медицины НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им Д. Рогачева Михаил МАСЧАН;
- главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им. Д. Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;
- советник директора НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, академик РАМН Владимир ПОЛЯКОВ.
Каковы последние достижения в мировой и российской онкогематологии? Насколько наследственность влияет на риск развития рака? Достаточно ли обеспечены пациенты современными и качественными лекарственными препаратами? Какова статистика детской смертности от онкозаболеваний в России по итогам 2019 года?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, главный детский гематолог Минздрава России Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- заместитель генерального директора – директор Высшей школы молекулярной и экспериментальной медицины НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им Д. Рогачева Михаил МАСЧАН;
- главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им. Д. Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;
- советник директора НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, академик РАМН Владимир ПОЛЯКОВ.
Каковы последние достижения в мировой и российской онкогематологии? Насколько наследственность влияет на риск развития рака? Достаточно ли обеспечены пациенты современными и качественными лекарственными препаратами? Какова статистика детской смертности от онкозаболеваний в России по итогам 2019 года?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/