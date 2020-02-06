В Китае город Дали перехватил защитные маски, направленные в Чунцин

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китайский город Дали в юго-западной провинции Юньнань подвергся резкой критике после того, как стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса им была перехвачена партия защитных масок, направлявшихся в Чунцин , население которого в 10 раз больше.

Как отмечается в заявлении городского комитета по здравоохранению города от 6 февраля, которое последовало в качестве ответа на критику в СМИ и интернете, "город Дали приносит искренние извинения за инцидент с масками, просит все стороны войти в положение, понять и простить, в отношении ответственных лиц будет проведено строгое разбирательство".

По состоянию на настоящий момент в городе Дали с населением 3,6 миллиона человек зарегистрировано восемь случаев заражения, при этом один человек уже выздоровел, а в Чунцине с населением в 31 миллион человек заражены 400 жителей, двое скончались и 15 выздоровели.

В конце января, после того, как в Дали нашли первый случай заражения, власти города ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и, чтобы справиться с возможным риском распространения заражения не нашли выхода лучше, чем задержать часть партии масок, которые транзитом переправлялись в Чунцин.

Всего было перехвачено 598 коробок защитных масок, которые впоследствии были распределены в медучреждения, сотрудникам правоохранительных органов, транспорта, среди местных жителей. В свое оправдание в городе отметили, что, так как Дали является транспортным хабом в провинции Юньнань, многие пассажиры застряли там из-за отмены поездов и автобусного сообщения после начала вспышки заболевания, и город не мог удовлетворить растущие потребности, так как там нет соответствующих производств.

Чтобы компенсировать Чунцину ущерб, власти города создали специальную группу, которая будет изымать еще неиспользованные маски у населения и ведомств, которым они были предоставлены. За те маски, которые уже использованы, будет предоставлена компенсация. Все, кого затронула эта ситуация, выразили понимание и согласились возместить расходы, таким образом уже удалось собрать 990 тысяч юаней (около 143 тысяч долларов).

Также сообщается, что власти Дали уже связались с руководством города Чунцин и достигли договоренности о том, что все задержанные маски в необходимом количестве будут возвращены.

"Мы хорошо усвоили этот урок и проведем тщательное расследование, вне зависимости от того, в какой тяжелой ситуации бы мы не оказались в будущем, мы намерены решительно препятствовать повторению таких инцидентов", - добавили в комитете.