Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T15:54+0300
https://ria.ru/20200206/1564357509.html
В Китае город Дали перехватил защитные маски, направленные в Чунцин
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140981_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_a0466c8b10eec56a4e4d59515250d14b.jpg
РИА Новости

В Китае город Дали перехватил защитные маски, направленные в Чунцин

15:54 06.02.2020
608
© РИА Новости / Жанна МанукянВспышка коронавируса в Китае
Вспышка коронавируса в Китае
© РИА Новости / Жанна Манукян
Вспышка коронавируса в Китае
ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китайский город Дали в юго-западной провинции Юньнань подвергся резкой критике после того, как стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса им была перехвачена партия защитных масок, направлявшихся в Чунцин, население которого в 10 раз больше.
Как отмечается в заявлении городского комитета по здравоохранению города от 6 февраля, которое последовало в качестве ответа на критику в СМИ и интернете, "город Дали приносит искренние извинения за инцидент с масками, просит все стороны войти в положение, понять и простить, в отношении ответственных лиц будет проведено строгое разбирательство".
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Вчера, 09:49
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
По состоянию на настоящий момент в городе Дали с населением 3,6 миллиона человек зарегистрировано восемь случаев заражения, при этом один человек уже выздоровел, а в Чунцине с населением в 31 миллион человек заражены 400 жителей, двое скончались и 15 выздоровели.
В конце января, после того, как в Дали нашли первый случай заражения, власти города ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и, чтобы справиться с возможным риском распространения заражения не нашли выхода лучше, чем задержать часть партии масок, которые транзитом переправлялись в Чунцин.
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Вчера, 12:48
В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе
Всего было перехвачено 598 коробок защитных масок, которые впоследствии были распределены в медучреждения, сотрудникам правоохранительных органов, транспорта, среди местных жителей. В свое оправдание в городе отметили, что, так как Дали является транспортным хабом в провинции Юньнань, многие пассажиры застряли там из-за отмены поездов и автобусного сообщения после начала вспышки заболевания, и город не мог удовлетворить растущие потребности, так как там нет соответствующих производств.
Чтобы компенсировать Чунцину ущерб, власти города создали специальную группу, которая будет изымать еще неиспользованные маски у населения и ведомств, которым они были предоставлены. За те маски, которые уже использованы, будет предоставлена компенсация. Все, кого затронула эта ситуация, выразили понимание и согласились возместить расходы, таким образом уже удалось собрать 990 тысяч юаней (около 143 тысяч долларов).
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
30 января, 08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Также сообщается, что власти Дали уже связались с руководством города Чунцин и достигли договоренности о том, что все задержанные маски в необходимом количестве будут возвращены.
"Мы хорошо усвоили этот урок и проведем тщательное расследование, вне зависимости от того, в какой тяжелой ситуации бы мы не оказались в будущем, мы намерены решительно препятствовать повторению таких инцидентов", - добавили в комитете.
В конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане зафиксировал вспышку заболеваний новым типом коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, более 560 человек умерли.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
040301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Клавиатура компьютера
Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии
Круизный лайнер Westerdam
Идущий из Гонконга лайнер Westerdam отменил заход в Японию
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Великобритании подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где находятся эвакуированные из Китая
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
Китай
В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай выразил протест странам из-за чрезмерных мер против коронавируса
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
Лента новостейМолния