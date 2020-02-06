ОНФ доложит Путину о ситуации с ценами на медицинские маски в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Молодежное крыло " Молодежное крыло " Общероссийского народного фронта " ведет проверку цен на медицинские маски и противовирусные препараты в РФ, все полученные результаты будут переданы президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину , рассказал руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

"Наживаться на здоровье людей – это низко. Предприниматели должны понимать, что хорошо, а что плохо... Мы в Общероссийском народном фронте видим ситуацию, когда аппетиты у бизнесменов растут и уже не вписываются ни в какие человеческие рамки. Мы намерены выявить, где продают самые дорогие лекарства и маски, о чем обязательно доложим президенту", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кастюкевича.

В пресс-службе уточнили, что "Молодежка ОНФ" развернула в офисе исполкома ОНФ в Москве ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен на противовирусные препараты и маски в российских регионах. К рейдам по проверке аптек подключились все субъекты РФ.

Команды "Молодежки ОНФ" на данный момент проводят проверки в четырех регионах. Уже известно, что в столице Марий Эл Йошкар-Оле в восьми проверенных аптеках масок не было нигде. В Оренбургской области цены на маски взлетели в 7–10 раз. В Удмуртии к рейдам движения присоединятся работники региональной антимонопольной службы.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.

Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.