ОНФ доложит Путину о ситуации с ценами на медицинские маски в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Молодежное крыло "Общероссийского народного фронта" ведет проверку цен на медицинские маски и противовирусные препараты в РФ, все полученные результаты будут переданы президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину, рассказал руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.
"Наживаться на здоровье людей – это низко. Предприниматели должны понимать, что хорошо, а что плохо... Мы в Общероссийском народном фронте видим ситуацию, когда аппетиты у бизнесменов растут и уже не вписываются ни в какие человеческие рамки. Мы намерены выявить, где продают самые дорогие лекарства и маски, о чем обязательно доложим президенту", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Кастюкевича.
В пресс-службе уточнили, что "Молодежка ОНФ" развернула в офисе исполкома ОНФ в Москве ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен на противовирусные препараты и маски в российских регионах. К рейдам по проверке аптек подключились все субъекты РФ.
Команды "Молодежки ОНФ" на данный момент проводят проверки в четырех регионах. Уже известно, что в столице Марий Эл Йошкар-Оле в восьми проверенных аптеках масок не было нигде. В Оренбургской области цены на маски взлетели в 7–10 раз. В Удмуртии к рейдам движения присоединятся работники региональной антимонопольной службы.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV