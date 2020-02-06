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Приехавшего работать на Валаам мужчину поймали с наркотиками в бонго
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РИА Новости

Приехавшего работать на Валаам мужчину поймали с наркотиками в бонго

15:42 06.02.2020 (обновлено: 19:10 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. У сантехника, приехавшего поработать на остров Валаам, нашли наркотики в кубинском барабане, мужчина арестован, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.

"Сотрудниками транспортной полиции Карелии и отдела ФСБ России по Республике Карелия в городе Сортавала среди пассажиров, прибывших на остров Валаам, выявлен житель Архангельской области. Данный гражданин задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств", — говорится в релизе.

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По данным пресс-службы, при досмотре рюкзака 38-летнего сантехника полицейские обнаружили кубинский ударный инструмент бонго, а внутри одного из барабанов - сверток из фольги с порошкообразным веществом.
"Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятым является наркотическое средство броламфетамин в особо крупном размере. Жесткий галлюциноген… впервые был изъят в республике Карелия", - отметили в полиции.
Так что установлено, что "любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств". Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ ("Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере"). Сантехник арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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ФСБ РФАрхангельская областьСортавалаКарелияПроисшествия
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