Приехавшего работать на Валаам мужчину поймали с наркотиками в бонго

"Сотрудниками транспортной полиции Карелии и отдела ФСБ России по Республике Карелия в городе Сортавала среди пассажиров, прибывших на остров Валаам, выявлен житель Архангельской области. Данный гражданин задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств", — говорится в релизе.

По данным пресс-службы, при досмотре рюкзака 38-летнего сантехника полицейские обнаружили кубинский ударный инструмент бонго, а внутри одного из барабанов - сверток из фольги с порошкообразным веществом.

"Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятым является наркотическое средство броламфетамин в особо крупном размере. Жесткий галлюциноген… впервые был изъят в республике Карелия", - отметили в полиции.

Так что установлено, что "любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств". Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ ("Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере"). Сантехник арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.