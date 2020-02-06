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Специалисты продезинфицируют багаж находящихся в карантине под Тюменью
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РИА Новости

Специалисты продезинфицируют багаж находящихся в карантине под Тюменью

15:28 06.02.2020
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© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Специалисты пока решают, как дезинфицировать багаж людей, прибывших на карантин по коронавирусу под Тюмень, сообщила журналистам в четверг начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
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"Багаж был продезинфицирован снаружи на поле и, после того, как прошла термометрия, специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора были первыми, кто зашел на борт. Затем уже начались процедуры по паспортному и таможенному контролю. Температурящих вчера во время проведения этой процедуры не было. Багаж весь после того, как его выгрузили, подвергли процедуре дезинфекции. Затем он был погружен на транспорт, и чемоданы прибыли благополучно в "Градостроитель" и сейчас находятся пока в отдельной комнате. Почему находятся пока в отдельной комнате? Потому что то, что внутри, может представлять опасность для хозяев этих вещей", - сказала Шарухо.
Она добавила, что сейчас направлен запрос в Роспотребнадзор о том, как будет проходить процедура дезинфекции этого багажа. По ее словам, людей обеспечили всем необходимым для жизни, и, если что-то им потребуется дополнительно, то это будет им доставлено.
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"Никто не возьмет на себя ответственность открыть эти чемоданы. Поэтому пока мы консультируемся, и как раз к моменту завершения карантина все продезинфицируем, и люди сами сложат свои чемоданы и благополучно отправятся по своим домам", - заключила Шарухо.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоспотребнадзорВОЗТюменская областьТюменьУханьОбщество
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